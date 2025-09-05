Llega la jornada de clásicos: así se jugará la décima fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025

La fecha más esperada por los aficionados del fútbol profesional colombiano se disputará desde este viernes 5 y hasta el domingo 7 de septiembre; se disputará la décima jornada de la liga.

Llega la mitad del campeonato y con ella muchos equipos comienzan a hacer cálculos, ya sea para meterse dentro de los ocho primeros de la tabla y asegurar un lugar en los cuadrangulares de la competencia, o ya sea para sumar en la tabla de reclasificación y buscar mantener la categoría.

Los juegos más esperados de la fecha de clásicos de la Liga BetPlay Clausura 2025

El sábado 6 de septiembre, Millonarios, que viene de caer por la mínima diferencia ante Envigado por Copa BetPlay, buscará sumar su tercera victoria en línea en la décima jornada del fútbol colombiano, en la cual recibe en El Campín a Santa Fe, que desde hace dos fechas no conoce la victoria. Un encuentro que contará con transmisión de la pantalla de Nuestra Tele Internacional para aquellos que se encuentran fuera de Colombia a partir de las 9:30 p.m. ET.

Por su parte, el día domingo en el estadio Pascual Guerrero albergará el partido entre América de Cali y el Deportivo Cali, un juego de necesitados, teniendo en cuenta que los escarlatas, coleros de la competencia, buscarán la victoria con la finalidad de meterse dentro de los primeros en la tabla de la reclasificación y quedarse con un cupo a los torneos internacionales del próximo año, mientras que los azucareros, con 10 puntos, quieren volver al triunfo para ascender en la tabla general de la competencia, teniendo en cuenta que actualmente ocupan la décima cuarta casilla.

El clásico vallecaucano número 307 también será transmitido por la pantalla de quienes se encuentran fuera de Colombia desde las 5:10 p.m. ET.

Ese mismo día se enfrentarán Independiente Medellín y Atlético Nacional. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo quiere mantener el invicto que trae desde hace seis fechas, hecho que los mantiene en la segunda posición de la tabla. Por su parte, los comandados por Javier Gandolfi, que ocupan la cuarta casilla, vienen generando una preocupación en la afición, debido a que los últimos resultados no han sido los más favorables.

El clásico 339 entre Poderosos y Verdolagas será transmitido por la pantalla de Nuestra Tele internacional para aquellos que viven fuera de territorio colombiano a partir de las 7:20 p.m. ET.

Así se jugará la fecha de clásicos de la Liga BetPlay Clausura 2025

Viernes 5 de septiembre

Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó

6:00 p.m. hora Colombia.

Once Caldas vs Deportivo Pereira

Hora: 8:10 p.m., hora Colombia.

Sábado 6 de septiembre

Bucaramanga vs Alianza FC

Hora: 2:00 p.m. hora Colombia.

Llaneros vs Deportes Tolima

Hora: 4:10 p.m. hora Colombia.

Unión Magdalena vs Junior

Hora: 6:20 p.m., hora Colombia.

Por la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 7:20 p.m. ET.

Millonarios vs. Santa Fe

Hora: 8:30 p.m., hora Colombia.

Por la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 9:30 p.m. ET.

Domingo 7 de septiembre

Envigado vs Águilas Doradas

Hora: 2:00 p. m., hora Colombia.

América vs Deportivo Cali

Hora: 4:10 p. m., hora Colombia.

Por la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 5:10 p.m. ET.

Medellín vs Atlético Nacional

Hora: 6:20 p. m., hora Colombia.

Por la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 7:20 p.m. ET.

Fortaleza vs La Equidad

Hora: 8:30 p. m., hora Colombia.