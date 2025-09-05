NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Millonarios vs Santa Fe, uno de los clásicos de fecha 10 de Liga BetPlay II-2025 - Fotos: EFE
Millonarios vs Santa Fe, uno de los clásicos de fecha 10 de Liga BetPlay II-2025 - Fotos: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Llega la jornada de clásicos: así se jugará la décima fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025

septiembre 5, 2025
Por: Natalya Baquero González
Los juegos en El Campín, el Pascual Guerrero y el Atanasio Girardot, los más apetecidos de la fecha 10 del fútbol profesional colombiano.

La fecha más esperada por los aficionados del fútbol profesional colombiano se disputará desde este viernes 5 y hasta el domingo 7 de septiembre; se disputará la décima jornada de la liga.

Llega la mitad del campeonato y con ella muchos equipos comienzan a hacer cálculos, ya sea para meterse dentro de los ocho primeros de la tabla y asegurar un lugar en los cuadrangulares de la competencia, o ya sea para sumar en la tabla de reclasificación y buscar mantener la categoría.

Los juegos más esperados de la fecha de clásicos de la Liga BetPlay Clausura 2025

El sábado 6 de septiembre, Millonarios, que viene de caer por la mínima diferencia ante Envigado por Copa BetPlay, buscará sumar su tercera victoria en línea en la décima jornada del fútbol colombiano, en la cual recibe en El Campín a Santa Fe, que desde hace dos fechas no conoce la victoria. Un encuentro que contará con transmisión de la pantalla de Nuestra Tele Internacional para aquellos que se encuentran fuera de Colombia a partir de las 9:30 p.m. ET.

o

Por su parte, el día domingo en el estadio Pascual Guerrero albergará el partido entre América de Cali y el Deportivo Cali, un juego de necesitados, teniendo en cuenta que los escarlatas, coleros de la competencia, buscarán la victoria con la finalidad de meterse dentro de los primeros en la tabla de la reclasificación y quedarse con un cupo a los torneos internacionales del próximo año, mientras que los azucareros, con 10 puntos, quieren volver al triunfo para ascender en la tabla general de la competencia, teniendo en cuenta que actualmente ocupan la décima cuarta casilla.

El clásico vallecaucano número 307 también será transmitido por la pantalla de quienes se encuentran fuera de Colombia desde las 5:10 p.m. ET.

Ese mismo día se enfrentarán Independiente Medellín y Atlético Nacional. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo quiere mantener el invicto que trae desde hace seis fechas, hecho que los mantiene en la segunda posición de la tabla. Por su parte, los comandados por Javier Gandolfi, que ocupan la cuarta casilla, vienen generando una preocupación en la afición, debido a que los últimos resultados no han sido los más favorables.

o

El clásico 339 entre Poderosos y Verdolagas será transmitido por la pantalla de Nuestra Tele internacional para aquellos que viven fuera de territorio colombiano a partir de las 7:20 p.m. ET.

Así se jugará la fecha de clásicos de la Liga BetPlay Clausura 2025

Viernes 5 de septiembre

Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó
6:00 p.m. hora Colombia.

Once Caldas vs Deportivo Pereira
Hora: 8:10 p.m., hora Colombia.

Sábado 6 de septiembre

Bucaramanga vs Alianza FC
Hora: 2:00 p.m. hora Colombia.

Llaneros vs Deportes Tolima
Hora: 4:10 p.m. hora Colombia.

Unión Magdalena vs Junior
Hora: 6:20 p.m., hora Colombia.
Por la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 7:20 p.m. ET.

Millonarios vs. Santa Fe
Hora: 8:30 p.m., hora Colombia.
Por la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 9:30 p.m. ET.

Domingo 7 de septiembre

Envigado vs Águilas Doradas
Hora: 2:00 p. m., hora Colombia.

América vs Deportivo Cali
Hora: 4:10 p. m., hora Colombia.
Por la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 5:10 p.m. ET.

Medellín vs Atlético Nacional
Hora: 6:20 p. m., hora Colombia.
Por la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 7:20 p.m. ET.

Fortaleza vs La Equidad
Hora: 8:30 p. m., hora Colombia.

Temas relacionados:

Liga BetPlay Dimayor

Fútbol colombiano

Clásico

Millonarios

Santa Fe

América

Cali

Medellín

Atlético Nacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada": director del diario digital La Gran Aldea

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
USS Jason Dunham - Marina de los Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos

Marco Rubio con Daniel Noboa en Ecuador. (AFP)
Marco Rubio

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El régimen de Maduro se ha podido mantener porque ha estado por años dentro de la minería ilegal de oro": experta en seguridad sobre gira de Marco Rubio a Latinoamérica

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Colombia

"Si EE.UU. respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo; pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración", dice el presidente Gustavo Petro

Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela. (AFP)
Despliegue militar

"Se ha confirmado la naturaleza criminal del régimen": Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela, sobre acciones de EE. UU. contra el régimen de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia - AFP
Mundial

Además de Colombia, estas selecciones también están clasificadas a la Copa Mundial de 2026

Selección de Venezuela en juego amistoso ante Moldavia en 2012 - Foto: EFE
La Vinotinto

"No me arrepiento": jugador venezolano dice no sentir remordimiento por rechazar a La Vinotinto para jugar con la selección española

Davide Ancelotti | Foto: EFE
Copa Libertadores

Hijo de Carlo Ancelotti comparó el fútbol sudamericano con el europeo tras derrota de Botafogo en la Copa Libertadores: “Son cosas que hay que considerar”

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección Colombia - AFP
Mundial

Además de Colombia, estas selecciones también están clasificadas a la Copa Mundial de 2026

Federico Starnone - Fofos, Policía Nacional de Colombia
Captura

Capturan en Colombia a capo de la mafia italiana y "comprador mayorista" de cocaína: fue visto tomando café en su casa y luego lo apresaron

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Selección de Venezuela en juego amistoso ante Moldavia en 2012 - Foto: EFE
La Vinotinto

"No me arrepiento": jugador venezolano dice no sentir remordimiento por rechazar a La Vinotinto para jugar con la selección española

Homicidio

La pesadilla de un comerciante chino que terminó asesinado en Venezuela

Joaquín 'El Chapo' Guzmán | Foto: AFP
Joaquín El Chapo Guzmán

Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán se quejó ante la justicia de que no le permiten hablar o recibir la visita de su abogado: "Para mí es vital"

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Expectativa en Latinoamérica por llegada del secretario de Estado, Marco Rubio: esta es su agenda en los países que visitará

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano