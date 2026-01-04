NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

La confusión que generó el video de Yeferson Soteldo tras la captura de Nicolás Maduro: “es a favor o no”

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Yeferson Soteldo, futbolista venezolano - Foto de referencia: EFE
Yeferson Soteldo, futbolista venezolano - Foto de referencia: EFE
El futbolista venezolano no fue ajeno a la situación que está ocurriendo en su país tras la detención del líder del régimen, sin embargo, su mensaje generó confusión en algunos.

Millones de venezolanos se han manifestado tanto en las redes sociales como en las calles tras conocerse la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte del gobierno de Donald Trump, quien no solo los detuvo, sino que los trasladó a Estados Unidos a responder ante la justicia americana.

o

Yeferson Soteldo, uno de los futbolistas más reconocidos de La Vinotinto, no fue ajeno a esto y puso un video en su cuenta de Instagram sobre la captura y salida de Maduro de Venezuela, pero su mensaje, al parecer, no fue claro para toda su audiencia.

El jugador publicó un video en blanco y negro en el que tiene un letrero en sus manos que dice “fuera Maduro”, lo rompe y lo arroja al suelo, lo que provocó incertidumbre entre sus seguidores si es algo a favor de la captura del líder del régimen o si no.

“Al principio no entendí, al final tampoco”, “¿Es a favor o no? Aclara”, “¿O sea que estas a favor de maduro?”, “no entendí”, entre otros han sido los mensajes que le han dejado a Soteldo en los comentarios de su video.

Sin embargo, algunos seguidores aseguraron que el futbolista aclaró que no está a favor de Maduro, que su mensaje fue malinterpretado y, posteriormente, subió una imagen con la camiseta de La Vinotinto en las manos y con un escrito que dice: “Mi felicidad es saber que el pueblo venezolano volverá a sonreír, espero que de aquí en adelante este querido pueblo sea feliz”.

Tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina, quien además recibió el apoyo de la Fuerza Armada.

Se espera lo que suceda con Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia estadounidense.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Yeferson Soteldo

Nicolás Maduro

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Para mí una transición a la democracia con (Edmundo) González es lógico y es la única solución”: experto sobre la nueva posición de Delcy Rodríguez en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El poder antiaéreo lo eliminaron en los primeros minutos": ex alto oficial de operaciones de la CIA sobre ataques en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Más de Deportes

Ver más
Radiografía de la mandíbula del youtuber Jake Paul - Fotos: Instagram @jakepaul
Jake Paul

"Me pusieron placas de titanio, me extrajeron dientes y tengo que digerir solo líquido": Jake Paul tras su doble fractura de mandíbula

Hinchas del Junior y Atlético Nacional - Fotos: EFE
Fútbol colombiano

Dimayor impone sanciones a dos equipos tras épicas salidas en las finales del fútbol colombiano

Jugadores de la selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

Jugador de la selección Colombia se refirió a las críticas por su inexistente paso por Europa: “entendí que mi lugar está en Sudamérica”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Accidente aéreo en México - AFP
Accidente aéreo

Avioneta se desplomó en el centro de México e impactó en una bodega industrial: se reportan varios muertos

Donald Trump y Nicolás Maduro
Narcotráfico

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

Cantante Silvestre Dangond | Foto: EFE
Silvestre Dangond

Revelan motivo por el que el cantante Silvestre Dangond se retiró del escenario en concierto en Feria de Cali y se dirigió a una clínica

Shakira | Foto: EFE
Shakira

Así fue la presentación de Shakira en televisión española para recibir el nuevo año

Radiografía de la mandíbula del youtuber Jake Paul - Fotos: Instagram @jakepaul
Jake Paul

"Me pusieron placas de titanio, me extrajeron dientes y tengo que digerir solo líquido": Jake Paul tras su doble fractura de mandíbula

Cárcel de Tocorón / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Unos 60 detenidos durante las protestas postelectorales en Venezuela fueron excarcelados, entre ellos tres adolescentes

Hinchas del Junior y Atlético Nacional - Fotos: EFE
Fútbol colombiano

Dimayor impone sanciones a dos equipos tras épicas salidas en las finales del fútbol colombiano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre