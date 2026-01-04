La confusión que generó el video de Yeferson Soteldo tras la captura de Nicolás Maduro: “es a favor o no”

Millones de venezolanos se han manifestado tanto en las redes sociales como en las calles tras conocerse la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte del gobierno de Donald Trump, quien no solo los detuvo, sino que los trasladó a Estados Unidos a responder ante la justicia americana.

Yeferson Soteldo, uno de los futbolistas más reconocidos de La Vinotinto, no fue ajeno a esto y puso un video en su cuenta de Instagram sobre la captura y salida de Maduro de Venezuela, pero su mensaje, al parecer, no fue claro para toda su audiencia.

El jugador publicó un video en blanco y negro en el que tiene un letrero en sus manos que dice “fuera Maduro”, lo rompe y lo arroja al suelo, lo que provocó incertidumbre entre sus seguidores si es algo a favor de la captura del líder del régimen o si no.

“Al principio no entendí, al final tampoco”, “¿Es a favor o no? Aclara”, “¿O sea que estas a favor de maduro?”, “no entendí”, entre otros han sido los mensajes que le han dejado a Soteldo en los comentarios de su video.

Sin embargo, algunos seguidores aseguraron que el futbolista aclaró que no está a favor de Maduro, que su mensaje fue malinterpretado y, posteriormente, subió una imagen con la camiseta de La Vinotinto en las manos y con un escrito que dice: “Mi felicidad es saber que el pueblo venezolano volverá a sonreír, espero que de aquí en adelante este querido pueblo sea feliz”.

Tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina, quien además recibió el apoyo de la Fuerza Armada.

Se espera lo que suceda con Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia estadounidense.