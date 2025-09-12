Estas serían las selecciones cabeza de grupo en el Mundial de 2026: Colombia amenaza con sumarse al selecto bombo

La última fecha de las eliminatorias, que despertó las emociones de los aficionados sobre todo en Europa y Sudamérica, provocaría según la cuenta en X especializada en el ranking de la FIFA, Cambio de Juego, un revolcón en ese escalafón que es vital para conocer las selecciones que serán cabezas de grupo en el Mundial de 2026 que se cumplirá en Estados Unidos, Canadá y México.

Los líderes de las 12 zonas de cuatro equipos en las que se dividirá el campeonato mundial, cabe recordar, serían los tres anfitriones y otras nueve selecciones que ocupen las mejores posiciones en el ranking de la FIFA.

Por ello es que por estos estos días los ojos de los aficionados, que quieren conocer los 12 integrantes del primer bombo en el que se dividirá el sorteo, se posan sobre el ranking de la FIFA.

VEA TAMBIÉN La FIFA abrió expediente a selección latinoamericana por insultos a afición rival en partido de eliminatorias mundialistas o

De momento las nueve selecciones que ocupan las primeras casillas del ranking, y que serían cabezas de serie junto a los tres anfitriones, son en su orden España, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica y Croacia, según Cambio de Juego.

La proyección, no obstante, tiene una dosis alta de especulación debido a que las Eliminatorias europeas recién empezaron por lo que ninguna selección de esa zona ha asegurado su cupo al Mundial de 2026.

De hecho, las únicas selecciones que se encuentran en las primeras nueve posiciones del ranking, y que han asegurado su cupo en el torneo del próximo año, son las dos grandes de Sudamérica: Argentina y Brasil.

Las dos históricas selecciones sudamericanas junto a Canadá, México y Estados Unidos parecen tener en ese sentido asegurada su presencia en el bombo más importante del sorteo de la Copa del Mundo.

Otras selecciones que presionan de atrás y que podrían convertirse en cabezas de serie en caso de que algún europeo de la parte alta del ranking no concrete su clasificación son Italia, Marruecos, Alemania y Colombia. Estas son las cuatro selecciones ubicadas en este momento, según Cambio de Juego, entre la décima y decimotercera posición del escalafón.

Entre este grupo perseguidor, debido a lo cruda que está la Eliminatoria europea, los únicos que han asegurado su cupo al Mundial son Marruecos y Colombia. Estas selecciones serían entonces las potenciales amenazas que tendrían varios conjuntos del Viejo Continente en su aspiración de ser cabezas de serie.

VEA TAMBIÉN Este es el equipo ideal de las Eliminatorias Sudamericanas, según Sofascore, que incluyó a dos colombianos o

Las Eliminatorias Sudamericanas, cabe recordar, terminaron el pasado martes luego de que las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se enfrentaran en partidos de ida y vuelta en 18 fechas.

Los seis equipos sudamericanos clasificados de forma directa al Mundial por Sudamérica, tras el punto final de los clasificatorios de esta región, fueron Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Este es el ranking parcial de la FIFA y los potenciales cabezas de serie según Cambio de Juego:

1. España: cabeza de grupo

2. Francia: cabeza de grupo

3. Argentina: cabeza de grupo

4. Inglaterra: cabeza de grupo

5. Portugal: cabeza de grupo

6. Brasil: cabeza de grupo

VEA TAMBIÉN Difunden reveladores audios de revisión del VAR que otorgó el penalti con el que Bolivia venció a Brasil y se clasificó al repechaje para el Mundial 2026 o

7. Países Bajos: cabeza de grupo

8. Bélgica: cabeza de grupo

9. Croacia: cabeza de grupo

10. Italia

11. Marruecos

12. Alemania

13. Colombia

14. México: cabeza de grupo

15. Uruguay.

16. Estados Unidos: cabeza de grupo

17. Suiza

18. Senegal

19. Japón

20. Dinamarca.

24. Ecuador

26. Canadá: cabeza de grupo

37. Paraguay

48. Perú

49. Venezuela

57. Chile

77. Bolivia