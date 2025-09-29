NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Simeone

La decisión que tomó la UEFA contra Diego ‘El Cholo’ Simeone que afecta al Atlético de Madrid en su próximo partido de Champions League

septiembre 29, 2025
Por: Diana Pérez
Diego 'El Cholo' Simeone | Foto: EFE
Ahora los ‘colchoneros’ tendrán la tarea de vencer al conjunto alemán en condición de local en la segunda jornada de la Champions League.

Este martes, el Atlético de Madrid deberá medirse ante el Frankfurt en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Sin embargo, parece que los ‘colchoneros’ tendrán que afrontar dicho encuentro sin su líder, el entrenador argentino Diego ‘El Cholo’ Simeone.

La razón de la ausencia del ‘Cholo’ es por la sanción que la UEFA le impuso debido a los enfrentamientos que sostuvo con los hinchas el Liverpool en su visita a Anfield el pasado 17 de septiembre.

Sobre el final del partido que perdió el conjunto español 3-2 frente a los ‘Reds’ el argentino vio la tarjeta roja tras protagonizar un fuerte cruce con un aficionado del conjunto local.

Por eso, la UEFA tomó la decisión de sancionar con un partido a Simeone, motivo por el cual no podrá estar para dirigir al cuadro rojiblanco.

El argentino Nelson Vivas, asistente del ‘Cholo’, será el encargado de dirigir al Atlético de Madrid en casa cuando reciba al equipo alemán que viene de golear 5-1 al Galatasaray, próximo rival del Liverpool.

Sobre la sanción que recibió, el entrenador afirmó en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará este martes que: “Lo viviré como en otras ocasiones, con tranquilidad”.

El Atlético, aunque viene de golear al Real en el derby de Madrid, no puede decir lo mismo de su primera actuación en la Champions.

Cuando el conjunto ya tenía el empate en sus manos el capitán del Liverpool Virgil van Dijk llegó en el 90+2 para darle el triunfo al conjunto inglés.

Temas relacionados:

Simeone

UEFA

Atlético de Madrid

Champions League

Liverpool

