La divertida reacción de Novak Djkovic al enterarse que Aryna Sabalenka rompió uno de sus récords durante el Abierto de Australia

Este domingo la número uno en el mundo, Aryna Sabalenka rompió un nuevo récord durante el Abierto de Australia, superando así al tenista Novak Djokovic, quien reaccionó a la noticia de ser superado.

La bielorrusa se impuso el domingo ante la canadiense Victoria Mboko con un 6-1 y 7-6 en un partido que duró 1 hora con 26 minutos.

Durante este partido, Sabalenka tuvo que jugar nuevamente un tie-break, después del que ganó la ronda anterior en el Abierto de Australia contra la austriaca Anastasia Potapova, actualmente la 55 en el mundo.

Al ganar este nuevo tie-break, la número uno en el ranking WTA superó al serbio Novak Djokovic con el récord de más desempates consecutivos ganados en un Grand Slam.

Ante la noticia, el medallista olímpico reaccionó en sus redes al comentar el post que hizo la cuenta del Roland Garros sobre esto.

La cuenta del Roland Garros publicó una fotografía de Sabalenka junto con la descripción: "Aryna Sabalenka es la jugadora más dominante en los tie-breaks, rompiendo uno de los récords de Novak Djokovic".

Ante esto, el serbio comentó: "estoy muy molesto ahora mismo" junto con un emoji de cara enojada.

La cuenta de Roland Garros le respondió al tenista número cuatro en el mundo diciéndole: "Aún estás a tiempo de recuperarlo".

Lo cierto es que 'Nole' y Sabalenka son amigos dentro del circuito. De hecho, la bielorrusa comentó que sostuvo una charla con él en la previa del Abierto de Estados Unidos en 2025.

Sabalenka comentó: "Hablamos probablemente durante una hora, pero con Novak siempre podes pasar más tiempo hablando y pidiendo consejos".

Y añadió que cuando estaba en el Open Us recordó el consejo que le dio y cree que eso la ayudó a conseguir el título.