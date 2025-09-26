NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Mundial 2026

La drástica decisión que Trump estaría considerando para algunas sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos

septiembre 26, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA - Foto: AFP
Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA - Foto: AFP
El líder republicano también pareció referirse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028 durante sus comentarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anunció en las últimas horas que podría en jaque a algunas ciudades sedes del Mundial de 2026.

El mandatario estadounidense anunció estaría considerando el traslado de algunos partidos del Mundial de 2026 de ciudades para asegurar la seguridad del evento deportivo.

Estados Unidos es uno de los tres países organizadores del torneo, junto a sus vecinos México y Canadá, y albergará en su territorio el grueso de partidos de esta edición ampliada a 48 selecciones.

Entre las ciudades anfitrionas se encuentran bastiones demócratas como Los Ángeles, con ocho partidos programados, y San Francisco y Seattle, con seis cada una.

"Será seguro para la Copa del Mundo", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval. "Si creo que no es seguro, la trasladaremos a otra ciudad".

Este año, el mandatario republicano ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en urbes gobernadas por demócratas a pesar de las objeciones de líderes locales y estatales.

"Si creo que no es seguro, lo trasladaremos fuera de esa ciudad", agregó el mandatario republicano antes de mencionar estadísticas de delincuencia en Chicago, que no figura entre las sedes del torneo.

"Si creemos que alguna ciudad puede ser mínimamente peligrosa para el Mundial o para los Juegos Olímpicos, pero especialmente para el Mundial, ya que se juega en muchas ciudades, no lo permitiremos, lo trasladaremos a otro lugar", insistió.

A principios de este año, Trump se nombró a sí mismo presidente de un grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, evento que organiza la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que tiene una relación estrecha con Trump, ha afirmado que el organismo tiene "plena y total" confianza en el gobierno estadounidense para ayudar a que el torneo sea un éxito.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

