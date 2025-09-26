El elogio de Filipe Luis a Jorge Carrascal, tras su aporte en la clasificación de Flamengo a semis de la Libertadores

El volante cartagenero, Jorge Carrascal, quien se unió a las filas del Flamengo, una de las escuadras representativas de Brasil en los certámenes internacionales de los torneos Conmebol, se ha convertido en una de las fichas claves del conjunto brasileño que actualmente ostenta el liderato del Brasileirao.

Aunque el centrocampista colombiano aún no ha disputado un partido completo, ha demostrado un gran rendimiento cada vez que ingresa desde el banco, aportando de manera significativa al equipo dirigido por Filipe Luis, quien recientemente destacó el rendimiento del futbolista cafetero en el juego de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de Argentina.

En el encuentro disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi, Jorge Carrascal jugó 15 minutos, en los cuales le aportó a su club, que al final terminó definida la serie desde el punto blanco de penal, que terminó a favor de los “Rojo y Negro”, que se clasificaron a la siguiente instancia de la competencia en la que se medirán ante Racing.

El volante cartagenero ingresó al terreno de juego en reemplazo de Giorgian De Arrascaeta sobre los 77 minutos del partido, en el cual tuvo la oportunidad de tocar un par de veces el balón y posteriormente hizo parte de los elegidos para cobrar desde los doce pasos, una ejecución que cobró con potencia, venciendo al experimentado guardameta Fernando Muslera.

Al final, la tanda de penales entre Estudiantes de La Plata y Flamengo terminó 4 a 2 a favor de los "Rojo y Negro", que de esta manera selló su participación en la semifinal de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá ante Racing Club.

Finalizado el encuentro en la rueda, el entrenador del conjunto brasileño Filipe Luis destacó la actitud que tuvo el futbolista colombiano en los pocos minutos que tuvo dentro del terreno de juego.

“Arrascaeta no estaba en su mejor momento, pero Carrascal estaba en buena forma y salió muy bien”, señaló el técnico, quien de paso dejó ver que en cada partido trata de poner lo mejor en la cancha con la finalidad de garantizar las mejores condiciones en ataque.

Este elogio no es ajeno al desempeño de Jorge Carrascal, que aunque solo disputó un par de minutos dentro del terreno de juego, hizo parte de los futbolistas de Flamengo mejor calificados por parte de Sofascore, la agencia especialista en datos y estadísticas deportivas, quien le dio una puntuación de 7.0.