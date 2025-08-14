NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Tomás Rincón

La exquisita pegada de leyenda de La Vinotinto que terminó en un gol olímpico; lo felicitó hasta Neymar

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Neymar Jr. / Tomás Rincón - Foto: EFE
El veterano jugador sigue con su calidad intacta y aunque ya no es titular en la selección, es uno de los capitanes.

La magia de Tomas Rincón sigue intacta, el veterano jugador de 37 años deslumbró a los fanáticos del fútbol luego que se conociera un video de un entrenamiento del Santos de Brasil en el que ‘el mago’ mostró que su calidad está intacta.

El clip muestra como Rincón cobró un tiro de esquina en un entrenamiento y se hizo un golazo olímpico que hizo estallar de júbilo a sus compañeros.

Hasta el mismo capitán del equipo, Neymar, lo aplaudió y lo felicitó por su exquisitez para pegarle a la pelota.

Los mensajes no se han hecho esperar por parte de la afición del Santos y más que todo de la selección de Venezuela, quienes en su mayoría coinciden en que Rincón tiene todavía calidad a pesar de ser un jugador cerca del retiro.

Tomás Rincón es uno de los capitanes de La Vinotinto que, si bien es suplente, todavía el técnico Fernando ‘Bocha’ Batista confía en él como el segundo capitán del equipo, después de Salomón Rondón.

Rincón debutó en el Zamora de su país, pero en el Deportivo Táchira dejó ver todo su talento y así fue como se abrió las puertas hacía Europa, llegando al Hamburgo de Alemania, posteriormente saltó al fútbol italiano para jugar en el Genoa, en Juventus, en Torino y en Sampdoria.

Tomás Rincón será uno de los jugadores que muy seguramente el Bocha citará para la última doble fecha de la eliminatoria mundialista en la que Venezuela enfrentará a Argentina y a Colombia con la ilusión de lograr ese cupo al repechaje e ir por primera vez a una Copa del Mundo.

