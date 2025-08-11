NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Colombianos

La humildad del colombiano Luis Muriel que fue a buscar a figura del Inter de Miami para pedirle la camiseta

agosto 11, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Luis Fernando Muriel, jugador colombiano del Orlando City / FOTO: AFP
El colombiano fue el héroe de la noche al anotar dos de los cuatro goles con los que derrotaron al equipo que no pudo contar con su capitán Lionel Messi.

En un caliente derbi de Florida, el Orlando City aprovechó la ausencia de Lionel Messi para tumbar este domingo 4-1 al Inter Miami en el estreno de Rodrigo De Paul en la liga norteamericana (MLS).

El delantero colombiano Luis Muriel fue la estrella de la noche en el Inter&Co Stadium de Orlando con dos tantos en los minutos 2 y 50 mientras el argentino Martín Ojeda (58) y el croata Mario Pasalic (88) completaron la paliza.

El italiano Yannick Bright descontó para los visitantes en el minuto 5.

El argentino De Paul, flamante fichaje del equipo que entrena Javier Mascherano, jugó su primer partido en la MLS después de haberse estrenado con la camiseta rosa en tres partidos de la Leagues Cup.

El Inter acusó la ausencia por segundo juego seguido de Messi, al que Mascherano espera tener recuperado de su lesión muscular para los cuartos de final de la Leagues Cup del 20 de agosto frente al Tigres mexicano.

Una vez finalizado el encuentro, Muriel no dudó en correr detrás de Luis Suárez, otra de las figuras que tiene el Inter de Miami por su gran trayectoria en Europa y con la selección de Uruguay, ´para pedirle la camiseta y el ‘pistolero’ fue amable con su colega y accedió a entregársela.

El clip ha generado diferentes reacciones de los amantes del fútbol que destacan la humildad del colombiano: “aunque fue el jugador del partido, no pierde la humildad”, “eso se llama respeto”, “se la ganó por el partidazo que hizo”, “esa cara de felicidad de Muriel”, entre otros.

La derrota desciende un escalón a Miami hasta la sexta plaza de la Conferencia Este con 42 puntos. Las Garzas, sin embargo, han disputado tres partidos menos que el líder del sector, Philadelphia Union, que tiene 51 puntos.

Orlando, cuarto con 44 y también clasificado a las eliminatorias de la Leagues Cup, encarriló su triunfo a los 95 segundos de juego, cuando el veterano Muriel atravesó en carrera el corazón de la defensa visitante, recibió una precisa asistencia de Ojeda y batió por debajo de las piernas al arquero argentino Oscar Ustari.

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

