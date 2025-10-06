La impactante imagen del tenista número 2 del mundo abandonando el Masters 1000 de Shanghái cojeando

Una impactante imagen le da la vuelta al mundo y preocupa a los aficionados del tenis luego de que el número 2 en el ranking ATP tuviera que abandonar su partido en el Masters 1000 de Shanghái.

El tenista italiano Jannik Sinner tuvo que abandonar el Master 1000 de Shanghái cuando estaba en pleno partido contra el neerlandés Tallon Griekspoor.

El partido empezó con Sinner mostrando un alto nivel y ganando el primer set 7-6 (3), sin embargo, el segundo set lo cambió todo para él.

Durante el segundo set, Jannik empezó a mostrar claras señales de dolor, al punto que intercambió varios gestos con su equipo técnico.

El número 2 en el mundo, que estaba defendiendo el título, se tocó la rodilla derecha en varias ocasiones.

El italiano perdió movilidad de su rodilla, lo que lo llevó a cometer errores no forzados y por ello recibió atención médica.

No obstante, tras el descanso de diez minutos, el tenista intentó volver al partido, pero el dolor lo complicó todo para él haciendo que perdiera 7-5 frente al número 32 en el mundo.

Para el tercer set las cosas no mejoraron para el italiano y ya visiblemente afectado de su rodilla, empezó a cojear y perdió su servicio.

Ya iba abajo 2-3 cuando decidió que no podía continuar más y optó por abandonar el partido contra el neerlandés.

Las imágenes que le dan la vuelta al mundo son de un Sinner cojeando, apoyándose en su raqueta y siendo asistido por un miembro del cuerpo técnico para poder abandonar la cancha.

Algunos medios afirman que la lesión que sufrió el tenista se localizó en su muslo derecho, mientras que otros aseguran que se trata de una afectación en su rodilla.

Además de la preocupación por su lesión también está la incógnita de qué pasará con su clasificación mundial.

Esto porque al no poder defender los casi 1.000 puntos obtenidos en la edición anterior del torneo, Sinner pierde opciones de luchar por ser el número uno en el ranking ATP, una competencia con la que lo supera con amplia ventaja el español Carlos Alcaraz.

La derrota ante el neerlandés también causa estragos en su racha en la que Sinner nunca antes había perdido ante Griekspoor en sus seis enfrentamientos anteriores.