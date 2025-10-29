NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Luis Díaz

La liga alemana nomina a Luis Díaz a premio que reconoce al mejor jugador del mes: así se puede votar por el colombiano

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
El delantero colombiano Luis Díaz. (EFE)
El delantero colombiano Luis Díaz. (EFE)
El delantero comparte nominación con sus compañeros de equipo, el franco-británico Michael Olise y el alemán Joshua Kimmich.

La liga alemana, conocida mundialmente como la Bundesliga, incluyó al delantero colombiano Luis Díaz entre los seis nominados al premio que reconoce al mejor jugador del mes de octubre de la competición.

El colombiano, quien a mitad de año llegó al Bayern Múnich, comparte nominación con sus compañeros de equipo, el franco-británico Michael Olise y el alemán Joshua Kimmich.

También se encuentran nominados el español Alejandro Grimaldo que juega en el Bayer 04 Leverkusen; el austriaco Jonathan Burkardt del RB Leipzig, y el alemán Christoph Baumgartner del Eintracht Frankfurt.

o

La Bundesliga, mediante su perfil oficial de Instagram, invitó a los fanáticos a votar por su favorito.

“Ve al enlace de nuestra biografía para emitir tu voto entre seis los mejores del último mes en la Bundesliga”, escribió la cuenta oficial de la liga alemana.

Luis Díaz ha sido uno de los jugadores más destacados en el Bayern no solo en octubre sino a lo largo de la temporada. El colombiano, desde su llegada al club alemán, ha marcado cinco tantos y ha puesto cuatro asistencias en liga.

El colombiano es, de hecho, tercero en la tabla de goleadores del torneo con cinco tantos y marcha segundo en el listado de máximos asistidores de la temporada en curso.

El Bayern, cabe resaltar, lidera con solvencia la liga local con 24 puntos obtenidos tras ocho victorias en las primeras ocho jornadas. Su inmediato perseguidor es el RB Leipzig que tiene 19 unidades.

o

Díaz se unió al Bayern a mitad de año procedente del Liverpool en donde conquistó entre 2021 y 2025 la Premier League, la FA Cup y la Champions League en una de la eras más doradas del conjunto británico en su historia.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Liverpool

Bayern Múnich

fútbol alemán

Premio

Fútbol europeo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo - Foto AFP
Cristiano Ronaldo

Como un cohete espacial: cámara captó la llegada de la aeronave de Cristiano Ronaldo a Portugal por la clasificación al Mundial de 2026

Afición latinoamericana/ FIFA - Fotos EFE
FIFA

La FIFA sanciona por racismo a selección latinoamericana dirigida por un entrenador colombiano que está cerca de participar en el Mundial

Plantel del Barcelona | Foto: EFE
LaLiga

LaLiga anunció la cancelación del partido del Villarreal contra el Barcelona que se iba a disputar en Miami

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Eventos astronómicos octubre | Foto Canva
Galaxia

Eventos astronómicos desde hoy 15 de octubre: galaxias, lluvias de meteoros y conjunciones que podrás ver desde Colombia y Venezuela

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Nicolás Maduro

En medio de la crisis con EE. UU. Maduro agradece "apoyo" de las Fuerzas Militares y a la Inteligencia de Colombia: "guárdenme el secreto"

Presos políticos

Otro dirigente opositor y su esposa son secuestrados por el régimen en Trujillo

Perkins Rocha - AFP
Detenciones arbitrarias

Esposa de Perkins Rocha relató en NTN24 cómo fue el reencuentro con el opositor tras más de un año de detención arbitraria en Venezuela

Rieles de tren. (Canva - Foto de referencia)
China

China inicia pruebas del tren bala más rápido del mundo: corre a más de 440 km/h

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Presos políticos

Cidh otorga medidas cautelares al instructor de yoga francés detenido en Venezuela

Cultivos de coca en Colombia - AFP
Colombia

La ONU planteó a Colombia una nueva medición sobre la producción de cocaína en el país tras la descertificación de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda