La liga alemana nomina a Luis Díaz a premio que reconoce al mejor jugador del mes: así se puede votar por el colombiano

La liga alemana, conocida mundialmente como la Bundesliga, incluyó al delantero colombiano Luis Díaz entre los seis nominados al premio que reconoce al mejor jugador del mes de octubre de la competición.

El colombiano, quien a mitad de año llegó al Bayern Múnich, comparte nominación con sus compañeros de equipo, el franco-británico Michael Olise y el alemán Joshua Kimmich.

También se encuentran nominados el español Alejandro Grimaldo que juega en el Bayer 04 Leverkusen; el austriaco Jonathan Burkardt del RB Leipzig, y el alemán Christoph Baumgartner del Eintracht Frankfurt.

La Bundesliga, mediante su perfil oficial de Instagram, invitó a los fanáticos a votar por su favorito.

“Ve al enlace de nuestra biografía para emitir tu voto entre seis los mejores del último mes en la Bundesliga”, escribió la cuenta oficial de la liga alemana.

Luis Díaz ha sido uno de los jugadores más destacados en el Bayern no solo en octubre sino a lo largo de la temporada. El colombiano, desde su llegada al club alemán, ha marcado cinco tantos y ha puesto cuatro asistencias en liga.

El colombiano es, de hecho, tercero en la tabla de goleadores del torneo con cinco tantos y marcha segundo en el listado de máximos asistidores de la temporada en curso.

El Bayern, cabe resaltar, lidera con solvencia la liga local con 24 puntos obtenidos tras ocho victorias en las primeras ocho jornadas. Su inmediato perseguidor es el RB Leipzig que tiene 19 unidades.

Díaz se unió al Bayern a mitad de año procedente del Liverpool en donde conquistó entre 2021 y 2025 la Premier League, la FA Cup y la Champions League en una de la eras más doradas del conjunto británico en su historia.