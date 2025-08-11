Posible descenso Vinotinto: el motivo por el que equipo venezolano podría irse a una segunda división tras estar en las últimas casillas de la tabla

El fútbol moderno cuenta con una variedad internacional de competencias en las que las ligas locales son la demanda futbolera más constante, pues se juegan casi durante todo el año en la mayoría de los países, simultáneo a otros torneos como copas también locales y/o internacionales.

La mayoría de estas ligas cuentan con un sistema de ascenso y descenso que casi siempre se mide con el desempeño de los equipos durante el último año, o en algunos casos se promedia su rendimiento en cierta cantidad de tiempo, pero de igual forma la actualización de los equipos suele ser anual.

En una importante liga sudamericana, uno de los equipos está parcialmente en posición de descenso, por lo que, a la institución, que no aspiraba dichas casillas, le preocupa la sequía de victorias en los últimos encuentros, pues es esa la razón por la que se encuentra en la parte baja de la tabla, a 26 puntos del líder, que dobla sus unidades.

Se trata del Vinotinto F.C., que tras 24 fechas disputadas de 30 que se juegan en la primera fase en la LigaPro Ecuabet, ocupa la casilla número 13 de 16 y está parcialmente en posición del grupo de descenso, al que clasifican los últimos 4 equipos de la tabla de posiciones al finalizar el 'todos contra todos'.

Y es que en esa, que es la liga local de Ecuador, el sistema consta de un enfrentamiento entre los 16 equipos ida y vuelta, del que los seis mejores se clasifican para el hexagonal por el título (oficialmente llamado Fase Final I) y los equipos del séptimo al doceavo lugar se clasifican para el hexagonal por un cupo a torneo internacional (oficialmente llamado Fase Final II).

Los últimos cuatro equipos, desde la casilla 13 (donde actualmente está el Vinotinto) a la 16, juegan el Grupo Descenso enfrentándose entre ellos y enviando al directamente a los dos últimos equipos para la Liga Ecuabet Serie B 2026.

Vinotinto del Ecuador se mediría en ese grupo, si no logra salir de las últimas casillas, contra el Macará, Manta y el Mushuc Runa, en caso de que esos clubes también conserven sus actuales posiciones durante las últimas seis fechas.

No obstante, para salir de la actual zona de descenso, al equipo venezolano le basta con superar al Club Técnico Universitario, que lo supera actualmente por un punto tras haberlo derrotado el domingo por la mínima diferencia en el último duelo directo que tuvieron.

¿Por qué hay un equipo que se llama Vinotinto F.C. en la liga ecuatoriana?

Desde inicios de año, el equipo Vinotinto del Ecuador Fútbol Club debutó en la máxima categoría tras ser adquirido y nombrado de tal manera por el accionista venezolano Giovanni Di Mella.

Di Mella se inspiró en la selección de Venezuela para la creación del equipo y buscó de esa forma captar mayor atención de los migrantes venezolanos en Ecuador.

La ficha del club correspondía al entonces extinto Cuniburo, que logró el ascenso a la primera división en 2024 tras haber destacado en la Serie B de Ecuador.

Cabe resaltar que Di Mella es también dueño del Club Atlético Vinotinto, que juega en la segunda división y es el equipo filial de Vinotinto F.C.

Pese a que el dueño y la identidad del equipo es de origen venezolano, los jugadores de las plantillas de ambos equipos son en su mayoría ecuatorianos. De hecho, el único venezolano registrado actualmente en Vinotinto de Ecuador es el mediocampista Christian Larotonda.

En el equipo filial, por su parte, los venezolanos presentes son Abrahan Moreno, Jacobo Kouffati y Jesús Paz, pero también sigue prevaleciendo la presencia de las nacionalidades del Ecuador.