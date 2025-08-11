NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Lunes, 11 de agosto de 2025
Fútbol Sudamericano

Posible descenso Vinotinto: el motivo por el que equipo venezolano podría irse a una segunda división tras estar en las últimas casillas de la tabla

agosto 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Partido de Vintotinto F.C. - Foto EFE
Partido de Vintotinto F.C. - Foto EFE
Luego de una reciente sequía de victorias, el conjunto ve en peligro su permanencia en la máxima categoría.

El fútbol moderno cuenta con una variedad internacional de competencias en las que las ligas locales son la demanda futbolera más constante, pues se juegan casi durante todo el año en la mayoría de los países, simultáneo a otros torneos como copas también locales y/o internacionales.

La mayoría de estas ligas cuentan con un sistema de ascenso y descenso que casi siempre se mide con el desempeño de los equipos durante el último año, o en algunos casos se promedia su rendimiento en cierta cantidad de tiempo, pero de igual forma la actualización de los equipos suele ser anual.

o

En una importante liga sudamericana, uno de los equipos está parcialmente en posición de descenso, por lo que, a la institución, que no aspiraba dichas casillas, le preocupa la sequía de victorias en los últimos encuentros, pues es esa la razón por la que se encuentra en la parte baja de la tabla, a 26 puntos del líder, que dobla sus unidades.

Se trata del Vinotinto F.C., que tras 24 fechas disputadas de 30 que se juegan en la primera fase en la LigaPro Ecuabet, ocupa la casilla número 13 de 16 y está parcialmente en posición del grupo de descenso, al que clasifican los últimos 4 equipos de la tabla de posiciones al finalizar el 'todos contra todos'.

Y es que en esa, que es la liga local de Ecuador, el sistema consta de un enfrentamiento entre los 16 equipos ida y vuelta, del que los seis mejores se clasifican para el hexagonal por el título (oficialmente llamado Fase Final I) y los equipos del séptimo al doceavo lugar se clasifican para el hexagonal por un cupo a torneo internacional (oficialmente llamado Fase Final II).

Los últimos cuatro equipos, desde la casilla 13 (donde actualmente está el Vinotinto) a la 16, juegan el Grupo Descenso enfrentándose entre ellos y enviando al directamente a los dos últimos equipos para la Liga Ecuabet Serie B 2026.

Vinotinto del Ecuador se mediría en ese grupo, si no logra salir de las últimas casillas, contra el Macará, Manta y el Mushuc Runa, en caso de que esos clubes también conserven sus actuales posiciones durante las últimas seis fechas.

No obstante, para salir de la actual zona de descenso, al equipo venezolano le basta con superar al Club Técnico Universitario, que lo supera actualmente por un punto tras haberlo derrotado el domingo por la mínima diferencia en el último duelo directo que tuvieron.

¿Por qué hay un equipo que se llama Vinotinto F.C. en la liga ecuatoriana?

Desde inicios de año, el equipo Vinotinto del Ecuador Fútbol Club debutó en la máxima categoría tras ser adquirido y nombrado de tal manera por el accionista venezolano Giovanni Di Mella.

Di Mella se inspiró en la selección de Venezuela para la creación del equipo y buscó de esa forma captar mayor atención de los migrantes venezolanos en Ecuador.

La ficha del club correspondía al entonces extinto Cuniburo, que logró el ascenso a la primera división en 2024 tras haber destacado en la Serie B de Ecuador.

Cabe resaltar que Di Mella es también dueño del Club Atlético Vinotinto, que juega en la segunda división y es el equipo filial de Vinotinto F.C.

Pese a que el dueño y la identidad del equipo es de origen venezolano, los jugadores de las plantillas de ambos equipos son en su mayoría ecuatorianos. De hecho, el único venezolano registrado actualmente en Vinotinto de Ecuador es el mediocampista Christian Larotonda.

o

En el equipo filial, por su parte, los venezolanos presentes son Abrahan Moreno, Jacobo Kouffati y Jesús Paz, pero también sigue prevaleciendo la presencia de las nacionalidades del Ecuador.

Temas relacionados:

Fútbol Sudamericano

Vinotinto

Ecuador

La Vinotinto

Serie A

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay una responsabilidad política de Gustavo Petro": exviceministro del Interior y de Justicia Rafael Nieto sobre el magnicidio de Miguel Uribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Su único pecado ha sido trabajar por una Colombia mejor": Daniel Palacios, exministro de Interior, sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién está detrás del magnicidio de Miguel Uribe y cuál es su impacto para la democracia?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo y Jhon Durán. (EFE)
Jhon Jader Durán

El colombiano Jhon Durán se pronuncia por primera vez sobre Cristiano Ronaldo tras su salida de Arabia Saudita y revela el jugador al que sí "idolatra"

Messi | Foto: EFE
Messi

Una abuela le pidió matrimonio a Messi durante un entrenamiento con el Inter Miami: “la edad es solo un número”

Selección Colombia ante Perú por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

La dura sanción de la FIFA a la selección Colombia para el partido clave ante Bolivia por Eliminatorias

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Recompensa por Maduro

"Si tienen alguna prueba que la muestren": gobierno mexicano sobre nexos de Maduro con el cártel de Sinaloa

Cristiano Ronaldo y Jhon Durán. (EFE)
Jhon Jader Durán

El colombiano Jhon Durán se pronuncia por primera vez sobre Cristiano Ronaldo tras su salida de Arabia Saudita y revela el jugador al que sí "idolatra"

Messi | Foto: EFE
Messi

Una abuela le pidió matrimonio a Messi durante un entrenamiento con el Inter Miami: “la edad es solo un número”

Fallecidos

Dos heridos que dejó la explosión en Catia, Caracas, fallecieron por quemaduras

Nicolás Maduro - EFE
Deportaciones

Maduro asegura que Estados Unidos aún tiene a 33 niños venezolanos y ataca a John McNamara

Selección Colombia ante Perú por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

La dura sanción de la FIFA a la selección Colombia para el partido clave ante Bolivia por Eliminatorias

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

"Ahora empezamos un nuevo camino lleno de fe inquebrantable: tu rehabilitación": María Claudia Tarazona sobre la recuperación de su esposo Miguel Uribe Turbay

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano