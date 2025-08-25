La peculiar queja de un tenista que participa en el US Open que reabre un gran debate de ediciones pasadas: "No es divertido para los jugadores"

Hace unos días empezó una nueva edición del Abierto de Estados Unidos, pero parece que algunos problemas siguen siendo los mismos.

Así lo demostró el comentario que realizó uno de los tenistas que participa en el torneo y que ha expresado que el olor de marihuana está por todas partes.

El noruego Casper Ruud comentó durante una entrevista con un medio de su país su experiencia compitiendo en el US Open.

Ruud afirmó: “Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito”. El noruego, de 26 años, explicó que considera que es molesto estar en el campo “y que alguien fume un porro”.

“No es divertido para los jugadores estar cansados y al mismo tiempo tener que inhalar el olor. No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda”, puntualizó.

No es la primera vez que un jugador se queja de esta situación durante una edición del Abierto de Estados Unidos.

En la edición de 2023, durante el partido que enfrentó la griega Maria Sakkari ante la suiza Rebeka Masarova, Sakki se quejó del constante olor a marihuana.

La griega explotó cuando el olor se concentró en la cancha 17, donde estaba disputando su partido, y le pidió a la jueza de silla actuar. “Creo que era hierba (marihuana) y que el olor venía del parque”, explicó Sakkari tras el final del partido.

Rebeka Masarova también compartió tiempo después una experiencia que pasó, pero en la edición de 2021 cuando competía junto a la ucraniana Elina Svitolina. “En 2021 jugué en esa pista con Svitolina y ya olía, lo que pasa es que no me afectó de manera negativa”, reveló.

En esa ocasión, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) hizo una investigación para poder determinar el lugar del que proviene el olor.

De acuerdo con el portavoz de USTA, Chris Widmaier, no se encontró prueba de que alguien “estuvo fumando” en las instalaciones del estadio.

Tras esto, desde el USTA simplemente afirmaron que el persistente olor, que afecta a los tenistas, podría venir de sitios adjuntos al estadio.