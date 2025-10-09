La polémica comparación que hizo Kylian Mbappé sobre su vida en Madrid con la que tenía en París: “estoy más tranquilo allí”

El futbolista francés Kylian Mbappé dio este jueves unas fuertes declaraciones en las que comparó su vida en Madrid con la que tenía en París.

En la conferencia de prensa previa al partido que la selección francesa tendrá que enfrentar ante Azerbaiyán por las eliminatorias europeas el viernes, el artillero sorprendió a todos hablando de su vida en España.

Mbappé explicó que se siente “más tranquilo” en Madrid que en París porque es un “marco de vida diferente” a la que solía llevar en su natal país.

El delantero de los merengues señaló: “Me he adaptado bien a Madrid. No es un ataque contra Francia, pero es cierto que estoy más tranquilo allí. En Madrid, el entorno de vida es diferente. Es menos rápido que en París”.

‘Kiki’ también a nivel deportivo, puesto que siente que está pasando por un buen momento con el conjunto merengue.

“He logrado marcar goles. Pero creo que incluso en el juego también estoy en una buena disposición, aunque pienso que todavía puedo hacerlo mejor”, añadió.

Sin embargo, el referente de los ‘Bleus’ aseguró que “hay que continuar. Porque esto no es más que el inicio de la temporada”.

VEA TAMBIÉN Como un cohete espacial: cámara captó la llegada de la aeronave de Cristiano Ronaldo a Portugal por la clasificación al Mundial de 2026 o

“Cuando miras a esos jugadores que han llevado este número, son jugadores que han marcado diferentes generaciones, Platini, Zidane. Intento marcar mi generación; es un dorsal significativo en la historia de la selección francesa, aunque yo no corresponda a ese perfil de creador de juego”, puntualizó.

El delantero padece molestias en el tobillo desde su último partido con el Real Madrid, pero eso no le impedirá jugar con Francia el partido del viernes en París.

“El seleccionador quiere que juegue. Creo que no habrá ningún problema”, explicó el artillero.

El delantero también comentó que no tiene ninguna preocupación: “quiero jugar y seguir este camino hacia la clasificación para el Mundial”.