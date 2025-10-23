NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Selección Colombia se prepara para el inicio de la Liga de Naciones - Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

La selección Colombia femenina ultima detalles para el inicio de la Liga de Naciones en la que peleará desde este viernes por un cupo al Mundial

octubre 23, 2025
Por: Natalya Baquero González
Este viernes 24 de octubre dará inicio la Conmebol Liga de Naciones, torneo que dará dos cupos directos a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

La selección Colombia Femenina de Fútbol comenzará su camino en la Liga de Naciones, competencia que otorgará dos cupos directos y dos al repechaje intercontinental al próximo Mundial que se desarrollará en territorio brasileño.

Este nuevo torneo, que tiene un estilo similar al de las eliminatorias masculinas, se disputará entre el 24 de octubre de 2025 e irá hasta el 9 de junio del próximo año.

El primer desafío de la selección Colombia será este viernes 24 de octubre en condición de local ante su similar de Perú, equipo con el cual se ha enfrentado en seis oportunidades: cuatro por Copa América, certamen que anteriormente otorgaba los cupos al Mundial, y dos por juegos amistosos.

o

Hasta la fecha, el historial favorece a la Tricolor, que ha ganado cinco de los seis encuentros, pero tiene claro que en esta oportunidad es a otro precio, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido el balompié peruano jugado por mujeres durante los últimos años.

Cuatro días después, el 28 de octubre, las cafeteras se medirán en condición de visitante ante la selección de Ecuador, otro de los equipos que ha ido de menos a más en el desarrollo del fútbol femenino en la región y, sin duda alguna, un gran rival para las colombianas, teniendo en cuenta que el último juego entre estas dos selecciones terminó a favor de las ecuatorianas.

Así como ante las incas, Colombia lidera el historial ante la “Tri”; de las 11 oportunidades en las que se han enfrentado, ha conseguido 8 victorias, 2 empates y tan solo ha sido superada en una ocasión.

Colombia, en la Liga de Naciones, buscará clasificarse a su cuarta Copa del Mundo; para lograr ese objetivo, el equipo dirigido por el técnico Angelo Marsiglia tiene claro que debe comenzar con pie derecho su participación en la Liga de Naciones Femenina.

“Perú es un equipo que viene en crecimiento, me gusta. Tiene una propuesta propositiva. Pensamos que va a ser un partido mixto para ellos en cuanto a la presión; para eso lo hemos trabajado (…) Va a ser un partido mano a mano, pero Colombia está en la disposición de buscar los tres puntos”, señaló el entrenador del conjunto nacional, pero al juego ante el combinado inca.

o

Sin desmeritar al rival, Marsiglia dejó claro que, independientemente del rival, sus dirigidas irán en busca de los tres puntos. “Colombia siempre va a buscar el partido. Y en este caso, con nuestra gente, empezando este formato, vamos a ir a buscar el partido. Independientemente de que Perú salga a hacer una presión alta o a replegarse, nosotros vamos a buscar los 3 puntos”, afirmó,

¿Cuándo y a qué hora juega la selección Colombia en la Liga de Naciones?

La Tricolor se enfrentará a su similar de Perú este viernes 24 de octubre a partir de las 6:00 p.m., hora colombiana.

En su segunda salida visitará a Ecuador el martes 28 del mismo mes, encuentro que se disputará desde las 6:00 p.m.

Juegos que usted podrá disfrutar por la señal abierta y la app del Canal RCN.

