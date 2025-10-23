NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Millonarios

Entrenador de la selección Colombia Sub-20 salió en defensa de Neyser Villarreal por su ausencia en Millonarios: “no es un chico rebelde”

octubre 23, 2025
Por: Diana Pérez
César Torres y Neyser Villarreal | Foto: EFE
César Torres y Neyser Villarreal | Foto: EFE
Comentó que la ausencia de Villarreal en los entrenamientos del equipo capitalino es por una falta de comunicación por parte del club.

La novela entre Millonarios y el atacante colombiano Neyser Villarreal sigue dando de qué hablar. Esta vez la polémica se centra en la ausencia del delantero de la selección Colombia Sub-20 en el conjunto bogotano.

Su ausencia en los entrenamientos de Millonarios ha hecho que los hinchas del equipo bogotano lo vean como alguien indisciplinado e irresponsable, algo con lo que el técnico de la selección Sub20 colombiana, César Torres, no está de acuerdo.

El entrenador de la ‘Tricolor’ salió en defensa del jugador y ha explicado que siente que todo el problema que se ha formado entre el artillero y Millonarios se debe a una mala comunicación entre ambos.

En declaraciones con el medio ESPN, Torres explicó que Neyser “no es rebelde, no es desobediente”.

Y comentó que la ausencia de Villarreal en los entrenamientos del equipo capitalino es por una falta de comunicación por parte del club.

César afirmó que Neyser le comentó que Millonarios aún no le había dicho cuándo se tenía que presentar.

“Ya se le dijo que debe hacerlo lo antes posible. Él no es un chico rebelde ni desobediente; por el contrario, es un chico que hace equipo, que tiene alegría. Quizás ha estado esperando una mejor comunicación”, puntualizó el entrenador de los cafeteros.

o

Además, se encargó de aclarar el controversial episodio de la camiseta del América de Cali y la lesión del jugador.

Torres señaló que la polémica por la camiseta del América que Neyser usó en una transmisión en vivo es un hecho “separado” del plantel profesional. “Fue un error que él reconoció y que se habló internamente”, agregó.

Y concluyó pidiendo respeto con el artillero cafetero diciendo que “no es como lo están pintando”.

“Es un chico noble, que ha tenido muchas dificultades. La comunicación no ha sido la más asertiva, pero ya se habló con él”, reveló.

Torres también aseguró que Villarreal se va a presentar y cumplirá su contrato como debe de ser “intentando respetar al club y dejar las puertas abiertas”.

Temas relacionados:

Millonarios

Selección Colombia sub-20

Fútbol colombiano

Futbolistas

