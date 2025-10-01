NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Selección Colombia

Bajas sensibles para la selección Colombia: estos son los tres jugadores que se perderán los amistosos contra México y Canadá

octubre 1, 2025
Por: Diana Pérez
Selección Colombia | Foto: AFP
Colombia busca prepararse de la mejor manera para la copa del mundo a la que se clasificó tras derrotar a Bolivia en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas.

A tan solo días de que Colombia dispute los partidos amistosos contra dos de los tres anfitriones del Mundial de 2026, México y Canadá, el entrenador argentino Néstor Lorenzo ya tiene tres importantes bajas.

Se tratan de los colombianos Juan David Cabal, Nelson Deossa y Carlos Cuesta, quienes no podrán ser convocados por el entrenador debido a que los tres sufrieron lesiones recientes.

El jugador de la Juventus, Juan David Cabal, se volvió a lesionar este miércoles durante el partido que enfrentó contra el Villarreal en la Champions League.

Cabal, que regresó hace poco de su lesión de rodilla, salió entre lágrimas en el minuto 16 del partido tras sentir un fuerte dolor cuando le hizo el pase a su compañero.

El defensa cafetero se dio cuenta de inmediato de que algo no iba bien, se tocó el muslo y luego cayó en el césped dejando preocupados a los presentes.

Mientras que el volante Nelson Deossa estará fuera entre 10 a 15 días debido a una lesión en el tobillo que arrastra desde que estaba en Monterrey antes de llegar al Betis.

La última baja importante para el equipo cafetero es la del defensa Carlos Cuesta, quien tendrá entre una y dos semanas de recuperación tras el malestar muscular que tuvo en un partido que disputó con su nuevo equipo, el Vasco da Gama en Brasil.

Ahora el técnico de los subcampeones de América tendrá que buscar reemplazos para estos tres futbolistas que iban a ser tenidos en cuenta para el próximo reto del equipo.

Con mira en el mundial, Colombia busca prepararse de la mejor manera para la copa del mundo a la que se clasificó tras derrotar a Bolivia en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas.

La selección encabezada por James Rodríguez y Luis Díaz jugará su primer amistoso ante México el próximo 11 de octubre a las 8:00 pm (hora colombiana).

Y el 14 de octubre, se enfrentará contra la otra anfitriona del Mundial de 2026, Canadá, a las 7:00 pm (hora colombiana).

Temas relacionados:

Selección Colombia

Fútbol

Futbolistas

Néstor Lorenzo

Amistoso

