NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Egan Bernal habría sido víctima de robo de una de sus bicicletas - Foto: EFE
Egan Bernal habría sido víctima de robo de una de sus bicicletas - Foto: EFE
Egan Bernal

"Imagínense que desapareció": le habrían robado a Egan Bernal la bicicleta con la que ganó el Tour de Francia 2019

noviembre 5, 2025
Por: Natalya Baquero González
El propio pedalista fue el encargado de dar la noticia de la desaparición de su caballito de acero, en hechos que aún son materia de investigación.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

En las últimas horas, el ciclista colombiano Egan Bernal fue víctima de lo que sería un robo, según la información brindada por el mismo corredor, en la que manifiesta que se llevaron una de sus bicicletas.

Aunque no entregó muchos detalles, todo indica que sería la bici con la que fue campeón en el Tour de Francia de 2019, por las imágenes que acompañan el video.

“Muchachos, les tengo que comunicar algo, imagínense que mi bicicleta desapareció”, expresó inicialmente el nacido en Zipaquirá por medio de un clip compartido en redes sociales por el periodista de Caracol Radio, Diego Rueda.

o

Frente a esta situación, el corredor del Ineos Grenadiers indicó que ya se adelantan las respectivas investigaciones para dar con el paradero de su caballito de acero.

“Estamos mirando cámaras, averiguando qué fue lo que pasó; ojalá esto se pueda esclarecer rápidamente”, expresó Egan Bernal, quien dejó claro que cualquier novedad al respecto la dará a conocer.

Esta bicicleta no solo representa un valor monetario, sino también un valor sentimental para el pedalista de 28 años, ya que lo acompañó en uno de sus momentos de gloria durante su carrera deportiva.

Al parecer, la bici del ciclista zipaquereño habría sido sacada de uno de los locales que tiene el corredor. Esta noticia se da luego del regreso del pedalista al centro del país, luego de su participación durante el fin de semana en lo que fue el Giro de Rigo que se llevó a cabo en Barranquilla.

o

Por ahora, y mientras se esclarecen los hechos del robo de la bicicleta de uno de los mayores exponentes del ciclismo colombiano durante la última década, Egan se prepara para dar cierre a este año con el que será el ‘Gran Fondo El Origen X Egan 2025', que se disputará en su natal Zipaquirá entre el 14 y 16 de noviembre.

Este 2025 ha sido muy positivo para Egan Bernal, quien de a poco ha ido retomando ritmo y protagonismo en las competencias World Tour, donde ganó una etapa de la Vuelta a España.

Sin duda alguna, un avance significativo para el cundinamarqués, luego de aquel aparatoso accidente en el año 2022, que por poco termina con su vida.

Temas relacionados:

Egan Bernal

Ciclistas

Colombiano

Tour de Francia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El portaviones Gerald Ford es una máquina de guerra; Maduro y sus amigos deberían salir del país": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 7 muertos: "se espera que esa cifra aumente"

Más de Deportes

Ver más
Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

FIFA resuelve sancionar a selección sudamericana para su debut en el Mundial 2026: no podrá contar con su gran figura

Aficionados de Colombia dentro de los que más boletas han adquirido para el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Colombia dentro del top 10 de los países que más han accedido a la compra de boletas para la Copa del Mundo de 2026

Selección Colombia Femenina Sub-17 - Foto: EFE
Mundial Sub-17

Un nuevo sueño mundialista: la selección Colombia Sub-17 Femenina disputará la Copa del Mundo; así será su recorrido

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Operativo policial en Río de Janeiro | Foto: EFE
Brasil

Megaoperativo policial en Río de Janeiro contra el grupo criminal ‘Comando Vermelho’ deja a más de 60 personas muertas

Escultura de Pablo Picasso en Málaga - Foto EFE/ Signo de interrogación - Foto de referencia Canva
Arte

Estas son las características de la pintura de Pablo Picasso que desapareció de forma misteriosa cuando era trasladada en España

Publicación de las memorias de Virginia Giuffre - Foto AFP
Carlos III

Publicación de las memorias de Virginia Giuffre aumenta la presión sobre el príncipe Andrés

Fuerzas militares estadounidenses en el Caribe | Foto captura video X: @Southcom
Despliegue militar de Estados Unidos

"Letales y listas": Comando Sur de EE. UU. mostró imágenes de operaciones en medio de versiones sobre posibles ataques a Venezuela

Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

FIFA resuelve sancionar a selección sudamericana para su debut en el Mundial 2026: no podrá contar con su gran figura

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe - EFE - AFP
La Noche

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto: EFE
Dina Boluarte

Congreso de Perú destituyó a Dina Boluarte de su cargo como presidente del país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda