"Imagínense que desapareció": le habrían robado a Egan Bernal la bicicleta con la que ganó el Tour de Francia 2019

En las últimas horas, el ciclista colombiano Egan Bernal fue víctima de lo que sería un robo, según la información brindada por el mismo corredor, en la que manifiesta que se llevaron una de sus bicicletas.

Aunque no entregó muchos detalles, todo indica que sería la bici con la que fue campeón en el Tour de Francia de 2019, por las imágenes que acompañan el video.

“Muchachos, les tengo que comunicar algo, imagínense que mi bicicleta desapareció”, expresó inicialmente el nacido en Zipaquirá por medio de un clip compartido en redes sociales por el periodista de Caracol Radio, Diego Rueda.

Frente a esta situación, el corredor del Ineos Grenadiers indicó que ya se adelantan las respectivas investigaciones para dar con el paradero de su caballito de acero.

“Estamos mirando cámaras, averiguando qué fue lo que pasó; ojalá esto se pueda esclarecer rápidamente”, expresó Egan Bernal, quien dejó claro que cualquier novedad al respecto la dará a conocer.

Esta bicicleta no solo representa un valor monetario, sino también un valor sentimental para el pedalista de 28 años, ya que lo acompañó en uno de sus momentos de gloria durante su carrera deportiva.

Al parecer, la bici del ciclista zipaquereño habría sido sacada de uno de los locales que tiene el corredor. Esta noticia se da luego del regreso del pedalista al centro del país, luego de su participación durante el fin de semana en lo que fue el Giro de Rigo que se llevó a cabo en Barranquilla.

Por ahora, y mientras se esclarecen los hechos del robo de la bicicleta de uno de los mayores exponentes del ciclismo colombiano durante la última década, Egan se prepara para dar cierre a este año con el que será el ‘Gran Fondo El Origen X Egan 2025', que se disputará en su natal Zipaquirá entre el 14 y 16 de noviembre.

Este 2025 ha sido muy positivo para Egan Bernal, quien de a poco ha ido retomando ritmo y protagonismo en las competencias World Tour, donde ganó una etapa de la Vuelta a España.

Sin duda alguna, un avance significativo para el cundinamarqués, luego de aquel aparatoso accidente en el año 2022, que por poco termina con su vida.