Messi habló sobre su talento y dijo que "Dios le regaló un don" y "lo eligió a él" para brillar en el fútbol

El futbolista argentino Lionel Messi reconoció este miércoles por primera vez públicamente que "Dios le regaló un don" y "lo eligió a él" para brillar en el fútbol.

Las declaraciones de Messi se dieron en medio de una entrevista que le realizó el alcalde de Miami, Francis Suárez, durante el importante evento America Business Forum.

Durante la gala, que reunió a destacados deportistas, artistas, empresarios y personalidades nacionales e internacionales, se le entregó al reconocido atacante la llave de la ciudad de Miami en una ceremonia que tuvo lugar en el Kaseya Center y que representó un gesto importante e histórico por parte de Estados Unidos para con el sudamericano.

Las palabras de Messi se dieron durante su respuesta a una pregunta que Suárez autocalificó como "sencilla" al cuestionarle si creía que "los campeones nacen o se hacen", en medio de una ovación de los presentes cuando el alcalde resaltó que el jugador era un campeón, haciendo referencia, entre tanto, a la Copa del Mundo alcanzada con argentina en el último Mundial de Catar 2022.

"Bueno, yo siempre dije que Dios me regaló un don, que me eligió a mí. Y desde muy chiquito fue así, lo tuve, pero en el camino hice mucho sacrificio, mucho esfuerzo para para fortalecer todo ese don que tenía", expresó Messi.

El capitán del Inter de Miami e ídolo del Barcelona del fútbol español sorprendió a los aficionados sincerando su creencia en Dios, que no había sido habitual en sus pronunciamientos al hablar de su talento que muchos consideran nato para el 'deporte rey'.

Si bien justificó su tremenda habilidad en una cuestión espiritual y manifestó estar agradecido, resaltó también que su esfuerzo le había permitido llegar hasta donde ha llegado hoy en día y cumplir exitosamente con todos sus objetivos planteados.

"Hay mucha, mucha gente que tiene muchas condiciones, siempre hablando de fútbol, muchas condiciones, gente muy buena en todas partes del mundo, pero para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande y yo siempre lo tuve como meta. Hice todo lo posible para para poder conseguirlo", consideró el astro de 38 años.

Pero como dije al principio, soy un agradecido a Dios porque él me dio lo principal

Messi es el futbolista que más veces ha sido galardonado con el Balón de Oro al mejor futbolista del mundo, recibiéndolo en ocho oportunidades, cuatro de ellas consecutivas (2009, 2010, 2011, 2012) y también en 2015, 2019, 2021 y 2023.

Su vigencia deportiva lo ubica como uno de los futbolistas más importantes de la historia, según varias plataformas, junto a su compatriota Diego Maradona, el brasileño Pelé y el todavía jugador portugués de 40 años Cristiano Ronaldo.

Aunque aún es incierta su participación en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, los aficionados esperan verle allí por una última vez no solo a él, sino también a Ronaldo, con quien ha construido una de las más altas rivalidades futbolísticas de toda la historia del deporte global.