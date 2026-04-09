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Jueves, 09 de abril de 2026
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Selección de Japón

La selección de Japón presentó a su estilo el nuevo uniforme que usará en el Mundial: el estilo de ‘Supercampeones’ fue la esencia de la escena

abril 9, 2026
Por: Diana Pérez
Selección de Japón | Foto: EFE
Selección de Japón | Foto: EFE
Con varias jugadas y frames dibujados muy parecidos al estilo del anime "Supercampeones" el video destaca los colores principales del equipo que tiene el sueño de lograr coronarse como campeón del mundo.

La selección de Japón presentó a su estilo el nuevo uniforme que usará para el Mundial de 2026 que se jugará en junio.

Con un 'opening' y al estilo del anime tan característico de su nación, el combinado japonés publicó el video de la colaboración con Adidas de la nueva indumentaria para la cita mundialista, una pieza que mezcla cultura pop, fútbol y música.

El video de 30 segundos cuenta con la banda sonora de la cantante ADO reconocida por ser la voz de famosos openings como los de: "New Genesis" del anime One Piece, "Kura Kura" para Spy×Family temporada 2 y "Magic" para la serie de Cat's Eye.

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La canción del opening de la selección japonesa se titula "Kira", interpretada por ADO, fue compuesta por el cantante japonés Tatsuya Kitani, alguien muy destacado dentro de la cultura musical del país asiático.

Según ha explicado Adidas, el título "Kira" significa "ropa hermosa" y representa la fuerte determinación de los jugadores, los aficionados y los seguidores de unirse y llegar a cualquier parte en el futuro.

El nuevo lema es "Ve más allá. Sé más libre", que utiliza la canción, está ambientado en una final ficticia de la Copa Mundial de la FIFA, expresando la idea de apuntar hacia el paisaje que se despliega más allá del horizonte.

En el clip inicia mostrando el logo de Asociación de Fútbol de Japón (JFA) para luego enfocar al futbolista Keisuke Goto quien termina siendo animado y posa junto a otro de sus compañeros, también animados.

Con varias jugadas y frames dibujados muy parecidos al estilo del anime "Supercampeones" el video destaca los colores principales del equipo que tiene el sueño de lograr coronarse como campeón del mundo.

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Adidas explicó que este diseño del uniforme de Japón está basado en el concepto de "HORIZONTE", el cual representa múltiples gráficos con un motivo de horizonte en el centro, creando un diseño moderno que "evoca directamente el horizonte formado por el cielo y el mar que rodean Japón, representando el ADN del AZUL SAMURÁI".

"La bandera japonesa aparece en la espalda, simbolizando el orgullo y la determinación de los jugadores de la selección nacional de fútbol de Japón que representan a su país en el campo", añadió la marca.

Y puntualizó que el diseño creado para jugadores que competirán a nivel mundial causará "una fuerte impresión tanto dentro como fuera del terreno de juego".

 

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