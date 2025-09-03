La trascendental marca que alcanzará James Rodríguez en los partidos ante Bolivia y Venezuela con la que superará a Yepes y Ospina

El futbolista colombiano James David Rodríguez está cerca de alcanzar una marca histórica con la que superaría a otros referentes y emblemáticos capitanes de la selección como el defensor Mario Alberto Yepes y el arquero David Ospina.

El exjugador del Real Madrid tendrá la oportunidad de sumar un nuevo registro a su carrera en los próximos y últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en los que la selección Colombia enfrentará primero, este jueves, a Bolivia y después, el martes, a Venezuela.

VEA TAMBIÉN Dos de los jugadores convocados a la selección Colombia no estarán disponibles para enfrentar a Bolivia por esta razón o

Además de tratarse de un par de duelos cruciales para los cafeteros, que buscarán asegurar su clasificación a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, también podrían significar un momento especial en la carrera de James, que es considerado por muchos como el máximo referente de la selección colombiana en la actualidad.

La marca que James está cerca de conseguir ante 'La Verde' y 'La Vinotinto' es la de convertirse en el jugador colombiano con más partidos de Eliminatorias Sudamericanas disputados.

Y es que el número 10 actualmente tiene la misma cantidad de compromisos disputados en la clasificación regional que Yepes y Ospina con un total de 54 partidos, por lo que, previendo que haga parte de los dos últimos juegos de la carrera por el Mundial, el volante del León de México llegaría a la suma de 56 duelos.

VEA TAMBIÉN Cuenta oficial del Mundial celebra convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia y de Salomón Rondón a La Vinotinto o

Es casi un hecho que el cucuteño obtendrá tal récord, pues es uno —sino el más—, indiscutible en la plantilla del entrenador argentino Néstor Lorenzo, por lo que para los que constituyen dos partidos fundamentales por un cupo a la máxima cita, se espera no solo que tenga minutos en cancha, sino que sea inicialista en los dos enfrentamientos.

Un triunfo en el duelo por la penúltima fecha de Eliminatorias, programado para las 6:30 p.m. locales en Barranquilla, les bastará a los locales para conseguir el pase a Estados Unidos, México y Canadá, en el que sería el tercer Mundial que disputaría James, misma cantidad que los que jugó Carlos 'El Pibe' Valderrama.

Colombia, que acumula seis partidos sin ganar, tiene 22 puntos y está actualmente ubicada en la sexta posición de la tabla, la última que da pase directo al Mundial.

Para Bolivia, en contraste, una derrota en la calurosa ciudad caribeña sería casi una despedida hacia prestigioso certamen.

Los del altiplano son octavos con 17 unidades, una menos que Venezuela, su principal competidor por el cupo que otorga un repechaje.

En caso de que La Vinotinto pierda en partido simultáneo ante Argentina en Buenos Aires, Colombia, ausente en Catar 2022, logrará la clasificación si suma al menos un punto.

Estas son, de acuerdo con varias plataformas y periodistas sudamericanos, las posibles alineaciones para el juego de este jueves entre Colombia y Bolivia:

Colombia: Camilo Vargas - Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica - Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias - James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Bolivia: Carlos Lampe - Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández - Héctor Cuéllar, Robson Matheus - Miguel Terceros, Gabriel Villamil, Moisés Paniagua - Carmelo Algarañaz. DT: Óscar Villegas.