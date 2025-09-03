Horarios y dónde ver los partidos Colombia vs. Bolivia y Argentina vs. Venezuela, por la penúltima fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de 2026

Tanto Colombia como Venezuela se juegan mucho en esta última doble fecha por Eliminatorias Mundialistas.

Los ‘cafeteros’ buscan en casa la clasificación ante una Bolivia que no baja los brazos y que seguramente saldrá con todas sus ‘armas’ para capitalizar la victoria y así escalar al anhelado puesto de repechaje.

Asimismo, Venezuela tiene como objetivo sumar de visitante frente a la ya clasificada Argentina, para afianzarse en el repechaje.

A continuación, los horarios y dónde ver los partidos de la ‘Tricolor’ y la ‘Vinotinto’:

Colombia vs. Bolivia se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla), y podrá seguirlo a través del canal RCN a las 06:30 p.m. (Hora Colombia).

A su vez, el encuentro Argentina vs. Venezuela se desarrollará en el Estadio Monumental (Buenos Aires), a las 07:30 p.m (hora Venezuela); 09:30 p.m. (hora argentina); 06:30 p.m. (hora Colombia), y podrá seguirlo por Venevisión.

La penúltima jornada por Eliminatorias Sudamericanas promete:

Por el lado de Colombia, los dirigidos por Néstor Lorenzo harán lo posible por asegurar la clasificación contra Bolivia.

VEA TAMBIÉN Otra baja importante para la Vinotinto a dos días de jugar contra Argentina en Buenos Aires por Eliminatorias Sudamericanas o

El duelo contra 'La Verde' será crucial también para los bolivianos, pues están cerca de arrebatarle la repesca a Venezuela.

La ‘Tricolor’, posteriormente, deberá medirse ante Venezuela en el Monumental de Maturín. El equipo espera no tener que definir todo en ese juego, ya que 'La Vinotinto' buscará los tres puntos en casa.

Colombia, cabe recordar, se encuentra sexta en la tabla de posiciones de las eliminatorias y tiene 22 puntos, cuatro más que la séptima, Venezuela, y dos menos que Paraguay y Uruguay, quinta y cuarta, respectivamente.

En ese sentido, una victoria contra Bolivia, este jueves, clasificaría directamente a Colombia al Mundial de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Por el lado de Venezuela, los de Fernando ‘Bocha’ Batista intentarán materializar los puntos necesarios para quedarse con el repechaje.

VEA TAMBIÉN El 'chalequeo' de los 'chamos': así bromean los jugadores de la Vinotinto en sus entrenamientos antes de enfrentar a Argentina por eliminatorias mundialistas o

Aunque la Selección Argentina ya obtuvo hace rato su boleto al Mundial 2026, todavía tiene que seguir jugando en el marco oficial y deberá recibir a Venezuela.

Todo apunta a que será un partido intenso, pues los dirigidos por ‘Bocha’ Batista están en busca de la gran hazaña: meterse a su primera Copa del Mundo.

Venezuela, cabe recapitular, está en la séptima casilla (parcialmente se encuentra en puesto de repesca) con 18 puntos.

Lo que no pueden permitirse los caribeños es la derrota ante Argentina y que Bolivia sume, pues el elenco que viste de verde, escolta a la Vinotinto con diferencia de un punto.

En ese orden de ideas, los del país “hermano de la espuma garzas y rosas” deben ligar que Bolivia no gane contra Colombia en su visita al Metropolitano de Barranquilla.

Después del encuentro contra Argentina, en calidad de visitante, la Vinotinto recibirá el martes 9 de septiembre a Colombia en el Monumental de Maturín.

Los de Óscar Villegas (Bolivia), vale recalcar, están en la octava casilla de las eliminatorias con 17 unidades. Este jueves 4 de septiembre, Bolivia visitará a Colombia, y el martes 9 de septiembre, recibirá en El Alto a Brasil.

Así marcha la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas:

1-Argentina: 35 puntos

2-Ecuador: 25 puntos.

3-Brasil: 25 puntos.

4-Uruguay: 24 puntos.

5-Paraguay: 24 puntos.

6-Colombia: 22 puntos.

7-Venezuela: 18 puntos.

8-Bolivia: 17 puntos.

9-Perú: 12 puntos.

10-Chile: 10 puntos.