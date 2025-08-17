"La última vez que ganó fue gracias a un mago venezolano": prensa española se rinde ante exfigura de La Vinotinto tras debut del Barcelona en LaLiga

Barcelona debutó este sábado en la primera jornada de la liga española en la temporada 2025-2026 con un triunfo por goleada ante Mallorca en calidad de visitante.

El equipo ‘culé’ empezó con pie derecho LaLiga en la que buscará revalidar el título conseguido en la temporada pasada. Lo hizo con un triunfo contundente por 3 a 0 con goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.

La goleada hizo recordar a una exfigura de la selección venezolana que militó en el Mallorca y se consagró como uno de sus referentes.

VEA TAMBIÉN "Es raro verlo patear así de mal": aficionados se sorprenden con penalti desperdiciado por Salomón Rondón en su primer partido de regreso a la liga española o

Se trata del reconocido exjugador venezolano Juan Arango, quien militó en el club isleño desde 2004 a 2009 y anotó 46 goles en 183 partidos disputados.

Un reconocido medio español recordó y se rindió ante Arango tras la victoria de Barcelona ante su exequipo. El diario especializado en deportes, Marca, publicó una nota con un título que generó todo tipo de reacciones entre los aficionados venezolanos.

“La última vez que el Mallorca ganó al Barça fue gracias a un mago venezolano que se lució ante los Henry, Deco, Eto'o”, publicó el diario español.

Cabe recordar que Mallorca logró una victoria histórica ante el Barcelona en 2009 que para ese entonces era dirigido por Pep Guardiola. Además, el equipo blaugrana llegaba de ganar la liga española y conquistar la Champions League.

El exjugador de La Vinotinto fue el encargado de liderar la remontada en el encuentro de hace 17 años que arrancó perdiendo el club isleño tras un gol de Samuel Eto'o en los primeros minutos.

El jugador venezolano abrió el camino de la remontada con un golazo de tiro libre a los 73 minutos y que derivó en el empate de su equipo.

Posteriormente, el club isleño anotó el segundo gol a los 77 minutos por intermedio de Cléber Santana para poner el 2 a 1 final y una victoria histórica.

Dicho encuentro fue la última vez que el Mallorca derrotó al Barcelona y fue de la mano de Juan Arango.