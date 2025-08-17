Dura entrada de Raphinha a Morey en el Mallorca vs. Barça es bastante cuestionada en redes: "Es roja de toda la vida, empiezan las ayudas"

El pasado sábado 16 de agosto arrancó la liga española. El partido más visto de la jornada fue el Mallorca vs. Barcelona.

Los ‘blaugranas’ ganaron en calidad de visitante 0 – 3, pero al margen del resultado, una acción del partido ha sido bastante criticada en redes.

En minutos de adición de la primera parte (45+7), el delantero brasileño del Barça pudo haber sido expulsado por una fuerte entrada, sin embargo, el árbitro estimó que solo era merecedora de una amarilla.

Tal situación despertó toda una ola de cuestionamientos en diferentes plataformas digitales, sobre todo en la fanaticada del Real Madrid.

“No te lo puedo creer chaval, eso es roja de toda la vida, empiezan las ayudas y apenas es la primera jornada”, mencionó un internauta en la red social Instagram.

“Mira que no me gusta hablar de esto, pero es que el arbitraje en España va de mal en peor, todo mal en esa jugada”, acotó otro usuario de Instagram.

“Hablan, se defiendes, mil excusas. Que ganaron jugando mejor, vale, pero es que eso es roja para Raphinha”, añadió otro internauta.

En superioridad numérica de once contra nueve desde el minuto 39, el Barcelona inició cómodamente su defensa del título de la Liga española este sábado con una victoria 3-0 de visita ante el Mallorca en la primera jornada.

Dominando desde el principio, los catalanes abrieron el marcador en el minuto 7 gracias al brasileño Raphinha, que remató en el segundo palo asistido por Lamine Yamal, antes de que el atacante Ferran Torres ampliara la cuenta en el 24 en una acción polémica ya que un jugador mallorquín estaba tirado en el césped.

Yamal, imperial en su lado derecho del ataque, puso la cereza sobre el pastel en el final (90+4), metiendo el pie izquierdo para rubricar la victoria de los azulgranas en Son Moix.

La amplia victoria coloca al Barcelona al frente de la clasificación por una mejor diferencia de goles, a la espera de que la primera jornada se complete entre domingo y martes.

El partido de este sábado en Mallorca estuvo marcado por las decisiones arbitrales controvertidas. La hinchada local se enfadó especialmente por las dos tarjetas rojas en seis minutos que vieron dos jugadores del Mallorca, el mediocampista Manu Morlanes (33), que derribó a Yamal cuando éste se iba directo hacia el arco.

Asimismo, por la jugada en la que el atacante kosovar Vedat Muriqi (39) puso el pie demasiado alto ante el nuevo arquero del Barcelona, Joan García.

Inscrito en el grupo del Barcelona el sábado, a apenas unas horas del partido, el delantero inglés Marcus Rashford, cedido con opción de compra por el Manchester United, hizo su debut oficial con sus nuevos colores, sin mostrarse decisivo.

Después del encuentro, el entrenador del Barça, Hansi Flick, dijo no sentirse satisfecho con lo que había visto.

"No me ha gustado este partido. Nos pusimos con 2 a 0 y ellos vieron dos rojas, y mi equipo jugó ahí al 50%. Pudimos haberlo hecho mejor", manifestó el estratega germano.

Este domingo se jugarán tres encuentros, entre ellos un atractivo Athletic de Bilbao-Sevilla y la visita del Atlético de Madrid al Espanyol.

El Real Madrid, por su parte, debutará el martes, cuando recibirá en el Santiago Bernabéu al Osasuna.