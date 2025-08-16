NTN24
Sábado, 16 de agosto de 2025
Salomón Rondón

"Es raro verlo patear así de mal": aficionados se sorprenden con penalti desperdiciado por Salomón Rondón en su primer partido de regreso a la liga española

agosto 16, 2025
Por: Luis Cifuentes
Salomón Rondón, delantero venezolano del Real Oviedo de España - Foto: EFE
El delantero venezolano desperdició un cobró desde los 12 pasos en el debut de su equipo Real Oviedo ante Villarreal.

El jugador de La Vinotinto, Salomón Rondón, debutó este viernes en la temporada 2025-2026 de la Liga Española con su nuevo equipo Real Oviedo, al que arribó semanas atrás proveniente del Pachuca de México.

Rondón no tuvo su mejor debut ante el Villarreal en condición de visitante dado que su equipo terminó perdiendo por 2 a 0 y él desperdicio un penalti que hubiera podio cambiar la historia del encuentro.

Cuando transcurrían 13 minutos del primer tiempo, el árbitro central sancionó un penalti a favor del Real Oviedo y Salomón Rondón no dudó en tomar el balón para apropiarse del lanzamiento.

No obstante, el goleador de la selección venezolana desperdició su tiro y no consiguió el tanto que hubiera podido cambiar la historia del encuentro desde muy temprano.

Rondón terminó apuntando al lado derecho del portero, pero no le pudo dar la dirección que hubiera querido y el portero rival terminó atajando el lanzamiento.

Los aficionados venezolanos no dudaron en reaccionar al penalti y calificaron de sorpresiva la manera como Rondón ejecutó el cobro.

Es raro ver a Rondón patear un penal así de mal”; “Le dio frio, es el debut, ya mejorara los nervios para el próximo partido”; “Si hacía ese penalti quizás ganaban el partido, terminaron perdiendo y 2 a 0”; “Le pego mal, se nota al salir el balón”; “Infame penalti de Salomón Rondón”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Finalmente, su equipo, que consiguió el ascenso en la temporada pasada, terminó cayendo por 2 a 0 ante el Villarreal en calidad de visitante.

Este sábado, horas después del encuentro, el jugador español Santi Cazorla, le envió un mensaje de ánimo a su compañero de equipo en el Oviedo.

Nos vas a dar muchas alegrías, animal. Yo también he fallado penaltis. Siempre unidos, eso tiene que ser nuestro fuerte para conseguir el objetivo”, escribió Cazorla en sus redes sociales.

Temas relacionados:

Salomón Rondón

Fútbol

La Vinotinto

Liga Española

Real Oviedo

