NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Mundial 2026

"Podríamos haber llenado 300 años de Mundiales": FIFA revela sublime cantidad de solicitudes de entradas para la Copa del Mundo de 2026

diciembre 29, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Copa Mundial de la FIFA - Foto: X
Copa Mundial de la FIFA - Foto: X
Gianni Infantino defendió también los polémicos y elevados precios de taquilla para los partidos de la esperada competencia.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló el lunes la sublime cantidad de solicitudes que se recibieron por parte de los aficionados interesados en conseguir entradas para el Mundial, que se jugará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

El máximo dirigente aprovechó la cifra para defender los polémicos precios de los ingresos, que han sido cuestionados por varias organizaciones y ciertos sectores futboleros, y para resaltar el beneficio económico que dicho interés representa para el deporte en todo el mundo.

o

Y es que, este mes, grupos oficiales de aficionados criticaron fuertemente el costo de las entradas, varias veces más caras que las de partidos similares del torneo de 2022 en Catar.

La FIFA lanzó por esos señalamientos un nivel de entradas de 60 dólares en aras de que los partidos fueran más asequibles para los seguidores de los equipos clasificados, antes de divulgar este lunes todas las solicitudes que recibió para la competencia del 2026.

"Tenemos seis-siete millones de entradas a la venta (...) en 15 días, hemos recibido 150 millones de solicitudes de entradas. Es decir, 10 millones de solicitudes cada día. Esto demuestra lo poderosa que es la Copa del Mundo", afirmó Infantino el lunes en la Cumbre Mundial del Deporte celebrada en Dubái.

o

"En los casi 100 años de historia de la Copa del Mundo, la FIFA ha vendido 44 millones de entradas en total. Así que, en dos semanas (...) podríamos haber llenado 300 años de Mundiales. Imagínenselo. Es una auténtica locura", expresó.

Los aficionados estadounidenses, cabe resaltar, son los que más entradas han solicitado, seguidos de los de Alemania y Reino Unido, comentó el presidente de la FIFA.

"Lo crucial es que los ingresos que se generen con esto reviertan en el fútbol de todo el mundo", añadió. "Sin la FIFA no habría fútbol en 150 países del mundo. Hay fútbol porque y gracias a estos ingresos que generamos con y desde el Mundial, que reinvertimos en todo el mundo".

Dubái acogerá el año que viene la ceremonia de entrega de los premios The Best del organismo rector del fútbol global. Estos galardones reconocen a los mejores jugadores, así como a entrenadores y equipos, según la votación de aficionados, representantes de los medios, capitanes y seleccionadores nacionales.

"Puedo anunciar aquí una nueva asociación que hemos cerrado juntos para honrar a los mejores jugadores, entrenadores y equipos, aquí en Dubái", declaró Infantino. "Hemos disfrutado del deporte y ahora disfrutaremos aún más de la unidad que este deporte aporta al mundo entero", concluyó.

El Mundial de 2026, por demás, será el primero en incluir a 48 selecciones y contará con un total de 104 partidos repartidos en varias sedes de los tres países anfitriones.

o

El torneo iniciará en el Estadio Azteca de México el 11 de junio y terminará el 19 de julio en el Estadio MetLife de New York New Jersey (Estados Unidos) con el partido decisivo entre los finalistas que superen todas las fases del famoso certamen.

Temas relacionados:

Mundial 2026

FIFA

Gianni Infantino

Fútbol

Copa del Mundo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es difícil entender que a estas alturas existan personas que puedan justificar al régimen cubano": activista José Daniel Ferrer

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las liberaciones están supeditadas a los caprichos de este régimen criminal”: Héctor Schamis sobre la excarcelación de presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Quizás lo que haya es un congelamiento de este conflicto": experto sobre reunión entre Trump y Zelenski para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Entrenadores de fútbol, Davide Ancelotti y Carlo Ancelotti - Foto: EFE
Ancelotti

Hijo de Carlo Ancelotti, en su primera experiencia como técnico, fue despedido tan solo seis meses después de asumido el cargo

Final de la Copa Árabe entre Marruecos y Jordania - Foto: AFP
Premio Puskás

Piden que golazo de selección clasificada al Mundial y que enfrentará a país sudamericano sea premiado con el Puskás

Futbolistas Lionel Messi y Thomas Müller - Fotos: AFP
Messi

"No necesito tanto mi historia para sentirme seguro": Messi y Müller le ponen picante a la final de la MLS Cup entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Shakira y sus hijos Milan y Sasha / FOTO: AFP
Shakira

Sanaron las heridas: el inesperado elogio de Shakira a Piqué pese a su separación

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Martha Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Gustavo Petro - EFE
Narcotráfico

"A Colombia no se le amenaza": presidente Petro se pronuncia nuevamente sobre advertencia de Estados Unidos de llevar a cabo ataques por tierra contra el narcotráfico

Avión Eastern Airlines llegando a Venezuela | Foto: AFP
Repatriación

Vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos aterrizó en Venezuela en medio de la presión de Washington sobre Caracas

Villca Fernández

Ex preso político Villca Fernández bajo riesgo de ser sacado de EE.UU. y enviado a tercer país

Sofia Spaggiari cuenta su experiencia tras salid de coma-Foto: Canva
Psicología

“Tengo la certeza de que volví a nacer”: mujer cuenta su experiencia tras despertar de un coma y encontrar un propósito a través de la gratitud

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre