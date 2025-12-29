"Podríamos haber llenado 300 años de Mundiales": FIFA revela sublime cantidad de solicitudes de entradas para la Copa del Mundo de 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló el lunes la sublime cantidad de solicitudes que se recibieron por parte de los aficionados interesados en conseguir entradas para el Mundial, que se jugará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

El máximo dirigente aprovechó la cifra para defender los polémicos precios de los ingresos, que han sido cuestionados por varias organizaciones y ciertos sectores futboleros, y para resaltar el beneficio económico que dicho interés representa para el deporte en todo el mundo.

Y es que, este mes, grupos oficiales de aficionados criticaron fuertemente el costo de las entradas, varias veces más caras que las de partidos similares del torneo de 2022 en Catar.

La FIFA lanzó por esos señalamientos un nivel de entradas de 60 dólares en aras de que los partidos fueran más asequibles para los seguidores de los equipos clasificados, antes de divulgar este lunes todas las solicitudes que recibió para la competencia del 2026.

"Tenemos seis-siete millones de entradas a la venta (...) en 15 días, hemos recibido 150 millones de solicitudes de entradas. Es decir, 10 millones de solicitudes cada día. Esto demuestra lo poderosa que es la Copa del Mundo", afirmó Infantino el lunes en la Cumbre Mundial del Deporte celebrada en Dubái.

"En los casi 100 años de historia de la Copa del Mundo, la FIFA ha vendido 44 millones de entradas en total. Así que, en dos semanas (...) podríamos haber llenado 300 años de Mundiales. Imagínenselo. Es una auténtica locura", expresó.

Los aficionados estadounidenses, cabe resaltar, son los que más entradas han solicitado, seguidos de los de Alemania y Reino Unido, comentó el presidente de la FIFA.

"Lo crucial es que los ingresos que se generen con esto reviertan en el fútbol de todo el mundo", añadió. "Sin la FIFA no habría fútbol en 150 países del mundo. Hay fútbol porque y gracias a estos ingresos que generamos con y desde el Mundial, que reinvertimos en todo el mundo".

Dubái acogerá el año que viene la ceremonia de entrega de los premios The Best del organismo rector del fútbol global. Estos galardones reconocen a los mejores jugadores, así como a entrenadores y equipos, según la votación de aficionados, representantes de los medios, capitanes y seleccionadores nacionales.

"Puedo anunciar aquí una nueva asociación que hemos cerrado juntos para honrar a los mejores jugadores, entrenadores y equipos, aquí en Dubái", declaró Infantino. "Hemos disfrutado del deporte y ahora disfrutaremos aún más de la unidad que este deporte aporta al mundo entero", concluyó.

El Mundial de 2026, por demás, será el primero en incluir a 48 selecciones y contará con un total de 104 partidos repartidos en varias sedes de los tres países anfitriones.

El torneo iniciará en el Estadio Azteca de México el 11 de junio y terminará el 19 de julio en el Estadio MetLife de New York New Jersey (Estados Unidos) con el partido decisivo entre los finalistas que superen todas las fases del famoso certamen.