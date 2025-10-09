NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
La Vinotinto

Revelan que 'Bocha' Batista estuvo a punto de ser destituido de La Vinotinto tras partido de Eliminatorias de 2024 pero los jugadores lo impidieron

octubre 9, 2025
Por: Luis Cifuentes
Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
El entrenador argentino estuvo cerca de salir de la dirección técnica de La Vinotinto un año atrás.

La eliminación de La Vinotinto del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar por la debacle con la que terminó originándose. Cabe recordar que la selección venezolana cayó por goleada 6 a 3 ante Colombia en Maturín que lo dejó sin posibilidad de clasificar por primera vez a una cita orbital.

Los aficionados y la prensa siguen recordando con enojo la eliminación, motivo por el cual en las últimas horas se conoció que el entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, destituido tras la dura derrota ante Colombia, estuvo a punto de salir un año atrás luego de caer en partido clave camino al Mundial.

‘Bocha’ Batista estuvo muy cerca de salir de la dirección técnica de la selección venezolana si no es por los jugadores, quienes intercedieron para evitarlo.

o

Así lo reveló recientemente el periodista deportivo Francisco Blavia en su programa Sale y se Acaba.

Blavia, quien ha seguido de cerca la información sobre la elección del nuevo entrenador de La Vinotinto, señaló que después del partido de visitante ante Chile, en noviembre de 2024, la FVF estaba decidida a sacar a Batista.

Cabe recordar que Venezuela perdió ese partido crucial por 4 a 2, lo que habría agotado a la dirigencia. No obstante, el periodista deportivo indicó que los jugadores intermediaron para que la FVF no sacara al técnico argentino.

Batista fue muy cuestionado después de la Copa América por los malos resultados en las Eliminatorias Sudamericanas que derivaron en la eliminación del Mundial de 2026.

o

Venezuela se medirá en la doble fecha de octubre de amistosos ante Argentina, este viernes, y Belice el próximo martes.

