NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

La Vinotinto no es la única selección que vive la tristeza de quedarse sin Mundial 2026: otras 85 selecciones también están eliminadas

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Jugadores de Venezuela se lamentan tras quedarse fuera del Mundial. (EFE)
La Vinotinto, cabe recordar, se quedó sin la posibilidad de ir al Mundial tras caer 6 a 3, en condición de local en Maturín ante Colombia, el pasado martes.

La decepción de la Vinotinto por quedarse sin la opción de pelear en el repechaje de marzo próximo la clasificación al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, la han experimentado otras selecciones del mundo.

La FIFA, que lleva un recuento de las selecciones clasificadas y eliminadas de la participación del Mundial 2026, además de Venezuela, tiene a otras 85 selecciones en su listado de equipos que se quedan sin Mundial.

En la lista aparecen en su mayoría selecciones sin tradición futbolística y que muy temprano se quedaron sin la opción de representar a sus países en el considerado como evento deportivo más importante del planeta.

En la lista se encuentran Afganistán, Samoa Americana, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Baréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Bután, Islas Vírgenes Británicas, Brunéi, Burundi, Camboya, Islas Caimán, República Centroafricana, Chad, Chile, RP China, China Taipéi, Congo, Islas Cook, Cuba, Yibuti, Dominica, República Dominicana, Etiopía, Suazilandia, Fiyi, Gibraltar, Granada, Guam, Guyana, Hong Kong y China.

También hacen parte India, Kenia, RPD de Corea, Kuwait, Kirguizistán, Laos, Líbano, Lesoto, Liechtenstein, Macao, Malasia, Maldivas, Mauritania, Mauricio, Mongolia, Montserrat, Myanmar, Nepal, Pakistán, Palestina, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Samoa, San Tomé y Príncipe, Seychelles, Somalia, Singapur, Islas Salomón, Sudán del Sur, Sri Lanka, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Siria.

La lista, presentada por la FIFA, finalmente incluye a Tahití, Tayikistán, Tailandia, Gambia, Timor Oriental, Togo, Tonga, Turkmenistán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zimbabue y, por supuesto, Venezuela.

La derrota dejó varada a la selección venezolana en el octavo lugar de la tabla de posiciones de los clasificatorias con 18 puntos, dos unidades menos que Bolivia, que cerró la eliminatoria con una victoria 1 a 0 ante Brasil en El Alto que le permitió situarse en la séptima posición que otorga la oportunidad de jugar una repesca en un torneo que tendrá lugar el próximo mes de marzo.

Las Eliminatorias Sudamericanas, cabe recordar, terminaron el pasado martes luego de que las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se enfrentaran en partidos de ida y vuelta en 18 fechas.

Los seis equipos sudamericanos clasificados de forma directa al Mundial por Sudamérica, tras el punto final de los clasificatorios de esta región, fueron Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará el jueves 11 de junio del próximo año y tendrá su gran final el domingo 19 de julio.

