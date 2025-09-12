"Gracias por tanto y perdón por tan poco": emotivo mensaje de referente de La Vinotinto a los aficionados tras la eliminación

Un referente de La Vinotinto compartió este jueves un emotivo mensaje con los aficionados a dos días de haber perdido el cupo al repechaje mundialista tras caer 6 a 3 en Maturín contra Colombia, que una fecha atrás se había clasificado de forma directa a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El jugador, que es considerado por muchos como unos de los líderes de la plantilla actual de la selección venezolana, aseguró que dejó pasar cierto tiempo para pensar todo con "claridad" antes de dirigirse a sus compatriotas.

"Dejé pasar unas horas para intentar pensar con claridad y eso me ha hecho entender que este dolor va a quedar para siempre, estar tan cerca y que se vaya de la manera en que sucedió es algo que nunca podré asimilar", aseguró el futbolista venezolano.

Se trata del arquero Rafael Romo, pieza clave de Venezuela por su experiencia y compromiso con la selección, quien estuvo defendiendo el arco cuando el combinado recibió la media docena de goles que dejó al equipo por fuera de la repesca.

"Muchas cosas podemos cuestionarnos, pero el pasado no se puede cambiar. Toca seguir adelante, intentar sanar esta herida y volver a intentarlo", escribió Romo junto a una foto que le fue tomada al final del partido, cabizbajo y con los colombianos y la afición de la Vinotinto de fondo.

Aunque el arco del guardameta fue ampliamente vulnerado, no se le vio necesariamente comprometido en las jugadas de gol de los cafeteros e incluso tuvo participaciones importantes que evitaron que la diferencia se extendiera aún más.

"Como fútbol venezolano hay que analizar los por qué y los cómo, hacer mea culpa y crear el plan a seguir para nuestro gran objetivo como selección 'ir a un mundial'", apuntó Romo.

El golero de la U. Católica de Ecuador añadió que el objetivo seguía siendo claro y no cambiaba, pero sí "se alejaba en el tiempo". Asimismo, dijo estar consciente acerca de que "al mundial del 2030 se comienza a clasificar ahora", por lo que cada paso que el combinado recorra "debe ser" en ese camino.

"A todos los venezolanos solo me queda agradecerles por el apoyo y acompañamiento en estas eliminatorias, gracias por tanto y perdón por tan poco", continuó.

Venezuela, cabe precisar, ante el triunfo de Bolivia ante Brasil, en condición de local, estaba obligado a ganarle a Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Verde, con un punto menos que la Vinotinto en la tabla antes de la última fecha, superó con su triunfo a los venezolanos por dos unidades, arrebatándoles la tan anhelada opción del repechaje.

"Yo no me rindo y estoy aquí dispuesto a aportar desde donde me corresponda en este camino, siempre sumando para que consigamos el objetivo. Los quiero y confío en que esto va a suceder. El Mundial 2030 nos espera, hay que seguir intentándolo. Siempre Vinotinto", concluyó Romo, de 35 años.

Para los aficionados como para todos los integrantes de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) la eliminación fue un duro golpe a nivel deportivo teniendo en cuenta que ha sido quizás el momento en que más cerca el equipo nacional ha estado de jugar su primer Mundial.

El miércoles, ante la presión de la hinchada y la eliminación, la Federación y el entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista comunicaron que habían cesado "de común acuerdo" su vínculo.