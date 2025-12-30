Nuevos allanamientos a las sedes de la Asociación de Fútbol Argentina: ahora por investigación por evasión fiscal

Este martes 30 de diciembre, la Policía volvió a allanar las sedes de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), en Buenos Aires, esta vez en el marco de una investigación por aparente evasión impositiva de una empresa vinculada a dicha institución.

Se trata de un nuevo operativo contra las sedes del ente rector del fútbol argentino que hace una semanas se enfrentó a requisas similares, pero en otra causa en la que se investiga a una financiera con lazos con esa entidad deportiva, también por supuestos delitos fiscales.

La entidad denunció ser víctima de una "campaña de difamación" en medio de una disputa con un empresario tras la organización de encuentros deportivos amistosos de la selección nacional de fútbol.

Por otro lado, la AFA alega que dicho empresario, impulsor de la denuncia, cuenta "con la anuencia del gobierno nacional, más precisamente del ministro de Justicia, (Mariano) Cúneo Libarona".

Los allanamientos de este martes tuvieron lugar en las oficinas de la AFA en el centro de la capital argentina y también las de la sede que la organización posee en Ezeiza, 30 km al sur, sitio donde suele entrenar la Albiceleste.

En sí, la justicia de Argentina adelanta una investigación por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero a la empresa TourProdenter a la que le adjudica haber hecho contratos millonarios con la AFA.

En una indagación paralela se busca determinar si cometió delitos fiscales una empresa financiera relacionada a la AFA, Sur Finanzas, cuyas sedes fueron objeto de múltiples allanamientos semanas atrás.

El domicilio del propietario de TourProdenter, en un barrio privado al norte de Buenos Aires, también fue allanado y se le prohibió abandonar el país.

Actualmente, los detalles de la causa se mantienen en reserva bajo secreto de sumario.

Cabe mencionara que la AFA rechaza en base a sus estatutos la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas, un modelo que apoya el actual presidente Javier Milei.

En el país, los clubes de fútbol son asociaciones sin fines de lucro.