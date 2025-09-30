NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
James Rodríguez

Las palabras de tranquilidad que le dio el nuevo entrenador de Club León a James Rodríguez: “le dije que va a disfrutar jugar fútbol”

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez | Foto: EFE
Ambriz recibió al León con 12 puntos de 33 posibles en el lugar 11 de la clasificación y fuera de la zona de repechaje.

Tras la derrota que sufrió el Club León el pasado viernes contra el Juárez, el argentino Eduardo Berizzo dejó el equipo en el que juega el colombiano James Rodríguez.

Para reemplazar al argentino, las fieras contrataron al mexicano Ignacio Ambriz, quien ya se refirió al papel en el equipo el mediocampista cafetero.

En su presentación como nuevo técnico del León, Ambriz habló sobre James y lo que pudo observar tras participar en su primer entrenamiento al frente del club.

El entrenador, de 60 años, afirmó: “James me ha sorprendido. Lo vi bien, lo vi tranquilo y le dije que va a disfrutar jugar fútbol”.

Además, se refirió a lo que ha dicho la prensa local sobre poder manejar a una estrella del nivel de James, diciendo que hay que verlo como lo que es, un ser humano.

“Decían que si iba a poder con él y aquí no se trata de poder. Lo primero es saber que James es un ser humano. Él tiene ilusión, quiere ser campeón y se trata de que todos lo entendamos”, puntualizó.

En el actual torneo, el referente de la selección Colombia ha jugado un total en 11 partidos en los que ha marcado dos goles y dado una asistencia; en los otros tres juegos no fue convocado por lesión.

Tras la renuncia de Berizzo el sábado, luego de perder el viernes 2-0 ante Juárez, Ambriz tomó el mando del León por segunda ocasión en su trayectoria. La primera transcurrió entre septiembre de 2018 y mayo de 2021.

En esa primera etapa con el León, Ambriz llegó a la final de liga en el torneo Clausura 2019 y logró el campeonato en el Guardianes 2020 (Apertura 2020).

"Nos contratan para entregar buenos resultados y siento que hay muy buen equipo, pero tampoco tengo una varita mágica para decir que mañana estará al 100 por ciento. Me va a costar un poco de trabajo", comentó Ambriz.

La presentación de Ambriz en el torneo de liga se dará el próximo sábado en el estadio Nou Camp donde el León recibirá al campeón Toluca dirigido por el argentino Antonio Mohamed.

"En todos los equipos hay exigencia, la presión va a existir y no nos podemos espantar", expresó el entrenador mexicano. "Mientras vea compromiso y actitud en los jugadores irán asimilando lo que pretendo".

El anterior proyecto de Ambriz como entrenador fue en 2024 con el Santos, equipo del que salió tras haberlo dejado en el último lugar del torneo Apertura.

