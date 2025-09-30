NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Salomón Rondón

Así fue el primer gol de Salomón Rondón en su regreso a la liga española con el Real Oviedo: le dio el triunfo a su equipo para salir del fondo de la tabla

septiembre 30, 2025
Por: Luis Cifuentes
Salomón Rondón, delantero del Real Oviedo - Foto: EFE
El atacante venezolano anotó el tanto de la victoria con el que su equipo derrotó a Villarreal con una remontada épica.

Salomón Rondón regresó al gol desde su regreso a la liga española vistiendo los colores del Real Oviedo, equipo al que arribó meses atrás luego de su paso por el Pachuca mexicano.

El delantero venezolano anotó un gol importante para su club en la séptima jornada de la LaLiga ante el Villarreal en calidad de visitante.

Cuando transcurrían 86 minutos y el encuentro estaba empatado 1 a 1, Rondón recibió cerca del área desde el costado derecho y controló el balón con gran calidad para luego patear al arco y vencer al Villarreal.

La calidad técnica de Rondón quedó en evidencia con su gran gesto técnico, pese a que antes de que el balón ingresara al arco pegó en un defensor.

Rondón celebró a rabiar el tanto con el que su equipo sumó su segunda victoria en la liga española y le permitió salir del fondo de la tabla.

Este es el primer tanto del delantero venezolano desde que regresó a la liga española para representar al Oviedo.

Actualmente, el Real Oviedo se ubica en la posición 14 con seis puntos, producto de dos victorias y cinco derrotas, y por fuera de la zona de descenso.

Los tres últimos lugares que marcan los equipos en riesgo de descenso son ocupados actualmente por Real Sociedad, Mallorca y Girona.

El próximo encuentro del club de Oviedo será el sábado ante Levante.

Cabe resaltar que para la próxima doble fecha FIFA de octubre, Salomón Rondón no estará presente con La Vinotinto en los juegos ante Argentina y Belice en Estados Unidos.

