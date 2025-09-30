Así fue el primer gol de Salomón Rondón en su regreso a la liga española con el Real Oviedo: le dio el triunfo a su equipo para salir del fondo de la tabla

Salomón Rondón regresó al gol desde su regreso a la liga española vistiendo los colores del Real Oviedo, equipo al que arribó meses atrás luego de su paso por el Pachuca mexicano.

El delantero venezolano anotó un gol importante para su club en la séptima jornada de la LaLiga ante el Villarreal en calidad de visitante.

Cuando transcurrían 86 minutos y el encuentro estaba empatado 1 a 1, Rondón recibió cerca del área desde el costado derecho y controló el balón con gran calidad para luego patear al arco y vencer al Villarreal.

La calidad técnica de Rondón quedó en evidencia con su gran gesto técnico, pese a que antes de que el balón ingresara al arco pegó en un defensor.

Rondón celebró a rabiar el tanto con el que su equipo sumó su segunda victoria en la liga española y le permitió salir del fondo de la tabla.

Este es el primer tanto del delantero venezolano desde que regresó a la liga española para representar al Oviedo.

Actualmente, el Real Oviedo se ubica en la posición 14 con seis puntos, producto de dos victorias y cinco derrotas, y por fuera de la zona de descenso.

Los tres últimos lugares que marcan los equipos en riesgo de descenso son ocupados actualmente por Real Sociedad, Mallorca y Girona.

El próximo encuentro del club de Oviedo será el sábado ante Levante.

VEA TAMBIÉN Altas expectativas por el gol que Cristiano Ronaldo estaría practicando al mejor estilo de la película Matrix o

Cabe resaltar que para la próxima doble fecha FIFA de octubre, Salomón Rondón no estará presente con La Vinotinto en los juegos ante Argentina y Belice en Estados Unidos.