Las sentidas palabras de la madre de James Rodríguez ante clasificación al Mundial 2026

María Del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, compartió un emotivo mensaje tras el triunfo de la selección Colombia frente a Bolivia en Barranquilla y su clasificación al Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la madre del jugador publicó una imagen en la que se ve a Rodríguez con los pies descalzos sentado en la mitad de la cancha tras finalizar el partido.

“Gracias por tanto, un legado, una historia, mamá muy orgullosa. Te amo, gracias, gracias”, escribió.

La selección Colombia derrotó este jueves a Bolivia por 3 a 0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

El combinado tricolor llegaba al encuentro contra la selección del Altiplano con la urgencia de ganar tras completar seis encuentros sin victoria alguna. El último triunfo, antes del encuentro ante Bolivia, fue contra Chile en octubre de 2024 por 4 a 0.

Colombia salió al campo de juego con la urgencia de ganar para sellar definitivamente su clasificación al Mundial de 2026.

Después de los primeros minutos, la Tricolor se aproximó con peligro al arco defendido por Carlos Lampe, no obstante, fue hasta los 30 minutos que pudo abrir el marcador con un gol de James Rodríguez que anotó con su pierna derecha tras recibir en el área un pase de su compañero Santiago Arias.

El segundo gol llegó a los 15 minutos del segundo tiempo gracias a una genialidad de Jhon Córdoba que remató desde afuera del área y anotó en medio de la crecida del conjunto boliviano.

El tercer y último tanto lo anotó Juan Fernando Quintero tras recibir en solitario dentro del área tras una asistencia de Luis Díaz.

Con los 25 puntos que suma en la tabla de clasificación, los dirigidos por Néstor Lorenzo se hacen inalcanzables de cara la última jornada de las Eliminatorias en la que tendrá que visitar a Venezuela, en Maturín, el próximo martes.

Colombia se sumó a Argentina, Brasil y Ecuador que sellaron su clasificación a la cita orbital en la jornada que se disputó en julio pasado.