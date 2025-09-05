NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Selección Colombia

Las sentidas palabras de la madre de James Rodríguez ante clasificación al Mundial 2026

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
La madre del jugador publicó una imagen en la que se ve a Rodríguez con los pies descalzos sentado en la mitad de la cancha tras finalizar el partido.

María Del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, compartió un emotivo mensaje tras el triunfo de la selección Colombia frente a Bolivia en Barranquilla y su clasificación al Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la madre del jugador publicó una imagen en la que se ve a Rodríguez con los pies descalzos sentado en la mitad de la cancha tras finalizar el partido.

“Gracias por tanto, un legado, una historia, mamá muy orgullosa. Te amo, gracias, gracias”, escribió.

La selección Colombia derrotó este jueves a Bolivia por 3 a 0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.
El combinado tricolor llegaba al encuentro contra la selección del Altiplano con la urgencia de ganar tras completar seis encuentros sin victoria alguna. El último triunfo, antes del encuentro ante Bolivia, fue contra Chile en octubre de 2024 por 4 a 0.

o

Colombia salió al campo de juego con la urgencia de ganar para sellar definitivamente su clasificación al Mundial de 2026.

Después de los primeros minutos, la Tricolor se aproximó con peligro al arco defendido por Carlos Lampe, no obstante, fue hasta los 30 minutos que pudo abrir el marcador con un gol de James Rodríguez que anotó con su pierna derecha tras recibir en el área un pase de su compañero Santiago Arias.

El segundo gol llegó a los 15 minutos del segundo tiempo gracias a una genialidad de Jhon Córdoba que remató desde afuera del área y anotó en medio de la crecida del conjunto boliviano.

El tercer y último tanto lo anotó Juan Fernando Quintero tras recibir en solitario dentro del área tras una asistencia de Luis Díaz.

Con los 25 puntos que suma en la tabla de clasificación, los dirigidos por Néstor Lorenzo se hacen inalcanzables de cara la última jornada de las Eliminatorias en la que tendrá que visitar a Venezuela, en Maturín, el próximo martes.

Colombia se sumó a Argentina, Brasil y Ecuador que sellaron su clasificación a la cita orbital en la jornada que se disputó en julio pasado.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Mundial 2026

Eliminatorias Sudamericanas

James Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada": director del diario digital La Gran Aldea

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Gobierno de EE. UU. - Google Maps
Régimen venezolano

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Régimen de Maduro

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Ataque a navío proveniente de Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

"El régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos": analista sobre ataque al presunto navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Centro Democrático

Centro Democrático pide a Gobierno Petro declarar como terrorista al Cartel de los Soles

Más de Deportes

Ver más
Gran Premio de Mónaco de 2025. (EFE)
Fórmula 1

La Fórmula 1 anunció que tomó decisión clave respecto al histórico Gran Premio de Mónaco

Yerry Mina en el Barcelona junto a Dembélé | Foto: EFE
Yerry Mina

La dura confesión que hizo Yerry Mina sobre su breve paso por el Barcelona: “Durante siete meses no me dirigió la palabra”

Cristiano Ronaldo | Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

"Nunca veremos a nadie igual, celebrando un gol de Joao Félix como loco": fanáticos elogian a Cristiano Ronaldo por pasar el balón a compañero pese a estar solo frente a arco rival

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Premiere mundial de 'Lilo & Stitch'-Foto: AFP
Lilo & Stitch

'Lilo & Stitch' llegará a streaming: esta es la fecha y plataforma en la que podrá verla en América Latina

Nicolás Maduro - Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Cartel de Los Soles

Presidente Trump ordena a las Fuerzas Armadas de EE.UU. actuar contra organizaciones como el Cartel de los Soles, designado grupo terrorista

Fotos: Iván Duque/ Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Alejandro Eder, alcalde de Cali - Foto EFE
Atentado

"Más que nunca tenemos que estar juntos para enfrentar esta amenaza del terrorismo": dura reacción del alcalde de Cali tras atentado que ensombreció a la ciudad

Gran Premio de Mónaco de 2025. (EFE)
Fórmula 1

La Fórmula 1 anunció que tomó decisión clave respecto al histórico Gran Premio de Mónaco

Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

¿En qué consiste la libertad "inmediata" para Álvaro Uribe ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá?

Danny Ocean

Danny Ocean iguala a Bad Bunny y lideran las nominaciones de los Premios Juventud

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano