Viernes, 05 de septiembre de 2025
La Vinotinto

Referente de La Vinotinto que jugaría su último partido de Eliminatorias contra Colombia tendría en duda su presencia para ese duelo definitivo por el Mundial

septiembre 5, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas - Fotos EFE
Debido a un resentimiento muscular, el jugador fue sustituido en la caída del jueves ante Argentina.

La presencia en cancha de uno de los principales referentes de la selección de Venezuela, quien algunos días atrás había anunciado que contra la selección Colombia jugaría su último partido de Eliminatorias Sudamericanas vistiendo La Vinotinto, está ahora en duda en el que será un duelo definitivo.

Luego de que el jueves se jugara la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en las que, además de La Tricolor, Uruguay y Paraguay también se clasificaron, Venezuela pende de un hilo para clasificarse a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los dirigidos por Fernando 'Bocha' Batista cayeron 3 a 0 en Buenos Aires contra Argentina en un partido en el que, aparte de haber dejado a los venezolanos en riesgo de eliminación, una de las figuras del equipo tuvo que retirarse del campo tras una molestia que pone en duda su último juego.

Después de la primera anotación del partido que llegó por un lujo en el área chica de Lionel Messi al minuto 39' en el primero de su doblete, hubo en el entretiempo una sustitución que preocupó al banquillo visitante, pues no esperaban que apenas a los primeros 45 minutos tuvieran que reemplazar a su capitán.

Y es que el centrocampista que brilla en el equipo brasileño Santos, Tomás Rincón, tuvo que ser sustituido por Jorge Yriarte, quien figura en la tercera división del fútbol español en el Real Murcia y que haría presencia en el tiempo complementario, pero junto a sus compañeros sufriría la fuerte goleada gaucha.

Rincón, considerado por muchos como uno de los líderes de La Vinotinto junto a Salomón Rondón y Rafael Romo, "venía arrastrando una molestia en el aductor con su club (Santos) y se resintió, por eso salió sustituido", informó el periodista venezolano Elias López de 'El Mundo es un Balón'.

El volante veterano de 37 años había anunciado días atrás en entrevista con el medio digital Conexión Goleadora que contra Colombia será su último partido con La Vinotinto en Eliminatorias, pues aspira después jugar el Mundial con su combinado para "cerrar un ciclo".

Así las cosas, no es seguro que ese llegue a ser el último juego de Rincón con Venezuela por la clasificación regional debido a su reciente afectación muscular, por lo que el partido del jueves en el Monumental pudo haber sido el último momento en el que registró minutos en la carrera a una máxima cita, que está cerca de ser la primera para La Vinotinto.

A espera de un comunicado oficial por parte de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), la afición espera con ansias el duelo en Maturín del martes en el que una victoria les aseguraría el cupo al repechaje mundialista.

Sin la posibilidad ahora de lograr un cupo directo a Estados Unidos, México y Canadá, los 'chamos' deberán arreglárselas para buscar el mejor resultado posible con el objetivo de salvaguardar su séptima casilla de la selección de Bolivia.

Las impresiones de 'La Verde', cabe resaltar, no fueron totalmente negativas en Barranquilla y con la ilusión de hacerse con la repesca enfrentarán en El Alto, donde son más fuertes, a un Brasil dispuesto a rotar su equipo titular desde el papel, pues fue uno de los primeros equipos en clasificarse al prestigioso certamen.

