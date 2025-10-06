NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
LeBron James

LeBron James anuncia importante "decisión" que aviva rumores sobre el fin de su legendaria carrera

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
LeBron James | Foto: EFE
En un mensaje en las redes sociales, la estrella de Los Angeles Lakers publicó el avance de una entrevista que se emitirá el martes a las en la que compartirá "la decisión de las decisiones".

LeBron James, de 40 años y en vísperas de comenzar su temporada número 23 en la NBA, anunció que el martes revelará una "decisión", sin especificar si se trata de un acto publicitario o del anuncio del fin de su legendaria carrera, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.

Su mensaje establece un paralelismo con "The Decision" ("La decisión"), la famosa explicación de su marcha en 2010 de Cleveland a Miami, donde conquistó dos de sus cuatro títulos en la NBA.

El Rey, que cumplirá 41 años en diciembre, ha alimentado los rumores sobre su retirada al final de la temporada que comenzará el 21 de octubre.

"Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta durante una nueva temporada", explicó James durante la jornada de prensa de los Lakers el 29 de septiembre.

"Pase lo que pase, estoy muy involucrado porque no sé cuándo terminará, aunque el final se acerque", añadió el que muchos consideran el mejor basquetbolista de la historia.

Si bien los medios estadounidenses plantean la posibilidad de que James anuncie su retiro, también han recordado que el jugador tiene varias alianzas comerciales, entre ellas una con Amazon, que prepara para el martes un evento de ventas exclusivo para suscriptores.

En cualquier caso, las entradas para el último partido de la temporada 2025-2026 en casa de los Lakers se han disparado.

Según Tickpick, la plataforma para la compra y venta de ingresos, la boleta más barata para el partido de los Lakers contra los Utah Jazz el 12 de abril subió de 85 a 445 dólares en las horas posteriores a la publicación del video.

El precio más bajo para un boleto de reventa en línea con SeatGeek fue de 821 dólares, y de 955 dólares en Ticketmaster.

Temas relacionados:

LeBron James

NBA

Decisión

Pete Hegseth

"Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento": las palabras del secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe

