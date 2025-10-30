NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Manchester United

Leyenda del Manchester United y la selección de Inglaterra dejó su trabajo para cuidar a su hijo con autismo: “Me costó semanas poder hablarlo”

octubre 30, 2025
Por: Diana Pérez
Leyenda del Manchester United, Paul Scholes | Foto: EFE
Leyenda del Manchester United, Paul Scholes | Foto: EFE
La exestrella de los ‘Diablos rojos’ reveló que su mayor preocupación es pensar en qué va a pasar con su hijo una vez ya no esté en el mundo terrenal.

Un gesto por parte de una leyenda del Manchester United y de la selección de Inglaterra le da la vuelta al mundo y enternece a muchos de los aficionados.

El exfutbolista de los ‘Diablos rojos’, Paul Scholes es noticia en todo el mundo debido a que renunció a su puesto como comentarista para cuidar de su hijo con autismo.

Scholes, que ganó 11 veces la Premier League con el United, se retiró en 2013 y para no sentirse lejos del deporte que tanto tiempo amó empezó a trabajar como comentarista de televisión.

Su carrera corría a buen ritmo, pero el exfutbolista decidió dar un paso al costado para cuidar a su hijo Aiden que padece Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En el podcast ‘Stick to Football', Paul Scholes, de 50 años, reveló que su vida y trabajo gira entorno a su hijo.

El mediocampista explicó que: “Todo lo que hago ahora orbita en torno a él. A veces trabajo en televisión, pero todo depende de él”.

Además, detalló que la pasada temporada los jueves por la noche comentaba los partidos del Manchester United en la Europa League, pero esa noche “me tocaba cuidar de él y se ponía muy nervioso”.

o

No obstante, comentó que la situación no ha sido la más fácil para él al recordar el momento en el que su hijo recibió el diagnostico cuando solamente tenía os años y medio.

Scholes aseveró en el podcast que: “nunca había oído hablar del autismo hasta entonces” y que la primera vez que jugó con los ‘Diablos rojos’ fue en el Derby Country.

“No quería estar allí. Ferguson me dejó fuera del once y no le conté a nadie lo que pasaba. Me costó semanas poder hablarlo”, añadió.

Scholes agregó: “Ni entonces ni ahora quería simpatía o lo que fuera. Incluso ahora, creo que no va a ayudar a Aiden”.

Y reveló que su mayor preocupación, ahora que es mayor, es pensar en qué va a pasar con su hijo una vez ya no esté en el mundo terrenal.

Como su preocupación es su hijo, decidió dejar de ser comentarista y aceptó participar de vez en cuando en un podcast.

Con el Manchester United, Scholes ganó: 11 Premier League, cinco Supercopa de Inglaterra, cuatro FA Cup, dos Champions League, dos Copa de la Liga de Inglaterra, un Mundial de Clubes y una Copa Intercontinental.

