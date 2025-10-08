NTN24
Linda Caicedo

Linda Caicedo, protagonista en la victoria del Real Madrid sobre la Roma en el inicio de la Champions League Femenina

octubre 8, 2025
Por: Natalya Baquero González
Aunque la futbolista no marcó goles, su desempeño dentro del terreno de juego fue determinante para el conjunto merengue, que sumó sus primeros tres puntos en el inicio de la competencia.

El Real Madrid vio acción en la Champions League Femenina 2025-2026; en su primera salida, el conjunto blanco de España venció por goleada al AS Roma de Italia, en un juego que contó con actuación y participación de la delantera colombiana Linda Caicedo, quien fue la gran protagonista del encuentro.

La también jugadora de la selección Colombia hizo parte del once inicialista del equipo blanco que mostró superioridad desde el pitazo inicial del juego en el que la escuadra madridista se quedó con el triunfo tras vencer 6-2 al elenco italiano.

De los seis tantos marcados por el Real Madrid en la primera fecha de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026, Linda Caicedo intervino en tres de ellos; aunque la delantera colombiana no marcó, participó de manera directa en anotaciones de sus compañeras Alba Redondo, Caroline Weir y Eva María Navarro.

Con su visión de juego y destreza con el balón para llegar al ataque, Caicedo hizo tres asistencias en el partido ante el AS Roma. De esta manera, la nacida en Cali le retribuye al técnico Pau Quesada la confianza que le ha brindado.

o

Finalizado el encuentro, la futbolista colombiana de 20 años fue elegida la jugadora del partido; aunque Linda Caicedo no hizo goles, tuvo una destacada actuación, la cual fue premiada con el premio MVP de la competencia, superando a sus compañeras Alba Redondo y Caroline Weir, quienes se fueron de doblete.

No es para menos, pues la atacante caleña fue una de las tres mejores jugadoras calificadas dentro del encuentro, pues obtuvo una puntuación de 8.4 según el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore. Un juego en el que la también figura de la selección Colombia tuvo una efectividad del 86% y puso 5 pases precisos durante los 84 minutos que estuvo dentro del terreno de juego.

¿Cuándo vuelve a jugar Linda Caicedo?

El próximo juego del Real Madrid, equipo en el que milita la delantera colombiana, volverá a tener acción el domingo 12 de octubre, día en que el conjunto blanco visitará al Athletic Club en el juego válido por la séptima fecha de la Primera División Femenina de España.

o

Actualmente, el conjunto Merengue se encuentra en la quinta posición con 11 puntos, producto de tres triunfos y dos empates.

