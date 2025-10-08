NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Néstor Lorenzo dio a conocer las verdaderas razones de las ausencias en la Tricolor - Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo dio a conocer las verdaderas razones por las cuales Jhon Córdoba y Jhon Arias no hicieron parte de la convocatoria

octubre 8, 2025
Por: Natalya Baquero González
El técnico de la Tricolor despejó dudas respecto a la ausencia de varios jugadores para los primeros encuentros de fogueo del conjunto nacional rumbo al Mundial de 2026.

Tras su clasificación directa a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en territorio norteamericano, la selección Colombia ultima detalles para su primera salida este 11 de octubre, día en que se medirá ante su similar de México, en el que será su primer juego amistoso preparatorio de la doble fecha FIFA del mes de octubre.

Para este encuentro y ante Canadá, el cual será el próximo 14 de este mismo mes, Néstor Lorenzo, técnico de la Tricolor, no tuvo en cuenta a varios jugadores que hicieron parte de la última convocatoria por las Eliminatorias Sudamericanas, hecho que causó varias incógnitas.

Ante esto, el entrenador del equipo cafetero entregó las razones por las cuales no convocó a futbolistas como Jhon Arias Y Jhon Córdoba, entre otras figuras que hicieron parte del proceso de las clasificatorias.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo de la ausencia de jugadores de la selección?

Como se había comentado al momento que salió la lista de convocados, el no llamado del delantero Córdoba del Krasnodar de Rusia se debe al tema de la movilidad del jugador, teniendo en cuenta las escalas que debe hacer para llegar a los Estados Unidos, lugar donde Colombia disputará sus juegos de fogueo.

“Nadie sabe esto de Córdoba, pero él hace 6 horas de carro para tomar el primer avión desde Moscú, luego hace otra escala, hay ocho horas de diferencia; siempre que viene acá, viene desgastado, no mal físicamente, sino de cansancio, ya que hace un esfuerzo enorme y preferí dosificar ese gasto de las dos convocatorias; casi seguro que venga en noviembre, pero preferí que descansara y jugara en su club”, manifestó el técnico argentino al mando de la Tricolor.

En cuanto a la situación de Jhon Arias, Néstor Lorenzo indicó que su ausencia se debe al tema de su actual situación en el fútbol inglés: “Se está adaptando a su nuevo club, a la Premier League; es un campeonato difícil, es un equipo que lo necesita al 100 por ciento y le expliqué”.

De igual manera, dejo entrever que en la próxima convocatoria para la última fecha FIFA del año, en el mes de noviembre, probablemente estos jugadores sean tenidos en cuenta para los amistosos ante Nueva Zelanda y Nigeria en los Estados Unidos.

Asimismo, Néstor Lorenzo también se refirió al motivo por el cual no incluyó en su lista a Jorge Carrascal, quien vive un gran momento con el Flamengo de Brasil, a lo cual señaló que el mediocampista: "Viene jugando con mucho dolor, infiltrado y preferí que no hiciera parte de este microciclo".

Situaciones similares de lesiones y molestias vienen afrontando otros futbolistas como Yerry Mina, Carlos Cuesta y el mismo Luis Sinisterra, los cuales por tal motivo no fueron tenidos en cuenta en esta oportunidad.

Fecha y hora para ver a selección Colombia

  • Sábado 11 de octubre
    México vs Colombia
    Hora: 8:00 p.m. hora colombiana.
    Transmisión: app y señala abierta del Canal RCN.
  • Martes 14 de octubre
    Colombia vs Canadá
    Hora: 7:00 p.m. hora colombiana.
    Transmisión: app y señala abierta del Canal RCN.

