Jueves, 06 de noviembre de 2025
FIFA

FIFA hace oficial que lanzará por primera vez el Premio anual de la paz y la fecha en que se entregará este año

noviembre 6, 2025
Por: David Esteban Pinzón
La distinción reconocerá, entre tanto, "los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a la gente, aportando esperanza a las generaciones futuras".

La FIFA anunció un nuevo galardón anual llamado Premio FIFA de la Paz, que se entregará a su primer ganador durante el sorteo de la fase final de la Copa Mundial de 2026, que se celebrará el mes que viene en Washington D.C., informó este miércoles el organismo rector del fútbol mundial.

Bautizado específicamente como 'Premio FIFA de la Paz - El fútbol une al mundo', el máximo ente regulador del fútbol dijo que fue creado para "recompensar a individuos que han emprendido acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz" dentro del campo deportivo y a nivel general.

"En un mundo cada vez más agitado y dividido, es fundamental reconocer la contribución sobresaliente de aquellos que se esfuerzan por poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz", aseguró el presidente de la FIFA, el suizo-italiano de 55 años, Gianni Infantino.

"El fútbol representa la paz y, en nombre de toda la comunidad futbolística mundial, el 'Premio FIFA de la Paz - El fútbol une al mundo' reconocerá los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a la gente, aportando esperanza a las generaciones futuras", agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado en agosto que el sorteo del Mundial tendrá lugar el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, donde 48 selecciones conocerán a sus rivales de la fase de grupos.

"Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo aquí en Estados Unidos y estamos muy orgullosos de ello", le había dicho Infantino a Trump antes de dejarle albergar el sorteo del Mundial.

Trump había presionado eufóricamente para obtener el Premio Nobel de la Paz este año y la Casa Blanca criticó la decisión del Comité Noruego del Nobel de concedérselo a la líder opositora venezolana María Corina Machado el mes pasado.

Sin embargo, Trump confirmó después que sostuvo una llamada con Machado luego de que a la líder política le fuera otorgado el premio en la que, según indicó el republicano, la venezolana le indicó que iba "a aceptar este premio en su honor (de Trump) porque realmente lo merecía'".

El presidente norteamericano indicó que, en ese momento, la amabilidad de Machado fue tal, que creía que Machado pudo haberle dado el premio, aunque bromeó diciendo que él no se lo pidió.

"Yo no le dije que me lo diera… creo que ella podría haberlo hecho. Era muy simpática y yo la he estado ayudando durante todo este tiempo. En Venezuela necesitan mucha ayuda. Es un desastre total", sostuvo Trump a los periodistas.

Se espera la presencia del presidente estadounidense durante la ceremonia del sorteo del certamen del balompié global, pues se le ha visto involucrado últimamente en varios eventos deportivos como la final del Mundial de Fútbol de Clubes y el partido decisivo del US Open, el cuarto y último torneo oficial de Grand Slam de tenis de la temporada.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, cabe resaltar, se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio con un récord de 104 partidos en 16 sedes distintas.

