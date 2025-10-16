NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
América se enfrentará con Cali en la fecha 16 del FPC - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

¿Lograrán los equipos vallecaucanos meterse dentro de los ocho? El clásico caleño se tomará la fecha 16 del FPC

octubre 16, 2025
Por: Natalya Baquero González
A cuatro fechas de que termine la fase de todos del futbol colombiano, varios equipos hacen sus últimos cálculos matemáticos para hacerse un lugar en los cuadrangulares.

La fecha 16 de la Liga BetPlay Clausura 2025 dará inicio este viernes 17 y se extenderá hasta el próximo martes 21 de octubre. Una jornada en la que equipos como Deportivo Cali, Alianza FC, Once Caldas, Pereira, América y Millonarios solo sirve sumar de a tres; de lo contrario, sus aspiraciones de meterse dentro de los ocho se complicarían e incluso para algunos se volvería nula.

Por su parte, otros como el Atlético Bucaramanga buscan consolidarse en la parte alta de la tabla de la competencia, la cual hasta la fecha lidera con un total de 30 unidades.

Otros, como el Junior, quiere pasar el trago amargo de la eliminación de la Copa BetPlay, torneo del que se despidió tras caer desde el punto blanco del penal ante el América, escuadra que llegará motivada para el clásico vallecaucano que se tomará la fecha 16 del fútbol colombiano.

Aunque las probabilidades que tienen los Escarlatas son mínimas, el conjunto de David González sueña con vencer a los Azucareros y así llegar a 20 unidades, puntaje que actualmente tiene Santa Fe, que se encuentra en la octava casilla. Sumar de a tres le abriría las posibilidades a los Diablos Rojos.

Por su parte, el Cali, actualmente en la novena posición, buscará hacer respetar su localía y conseguir una victoria, la cual le permitiría meterse dentro de los ocho.

Uno de ellos, Independiente Santa Fe, vive un momento crítico, desde la partida de Jorge Bava el equipo no ha logrado encontrar un estilo de juego sólido, hecho que los tiene en riesgo de quedar fuera de los cuadrangulares.

Uno de ellos, Independiente Santa Fe, vive un momento crítico, desde la partida de Jorge Bava el equipo no ha logrado encontrar un estilo de juego sólido, hecho que los tiene en riesgo de quedar fuera de los cuadrangulares.

Así se jugará la fecha 16 de la Liga Colombia

Viernes 17 de octubre

  • Medellín vs. Fortaleza
    Hora: 6:00 p.m.
    Con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 7:00 p.m. ET.

  • Unión Magdalena vs. Envigado
    Hora: 8:10 p.m.
  • Boyacá Chicó
    Hora: 8.30 p.m.

Sábado 18 de octubre

  • Pasto vs. Atlético Nacional
    Hora: 2:00 p.m.
  • Águilas Doradas vs. Alianza FC
    Hora: 4:10 p.m.
  • Junior vs. Pereira
    Hora: 6:20 p.m. Colombia
    Con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 7:20 p.m. ET.

  • Deportivo Cali vs. América
    Hora: 8:30 p.m. Colombia
    Con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 9:30 p.m. ET.

Domingo 19 de octubre

  • Llaneros vs Once Caldas
    Hora: 4.10 p.m.

Lunes 20 de octubre

  • La Equidad vs Tolima
    Hora: 6:00 p.m.

Martes 21 de octubre

  • Millonarios vs Bucaramanga
    Hora: 6:00 p.m. Colombia
    Con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 7:00 p.m. ET.

