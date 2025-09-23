Los cinco jugadores colombianos que han estado más cerca de ganar un Balón de Oro: el que estuvo más cerca quedó quinto

El Balón de Oro es un premio que entrega la revista francesa especializada France Football cada año ininterrumpidamente —a excepción de 2020 por la pandemia del Covid-19— desde 1956, aunque solo hasta 2009 se fusionó con su homólogo, el FIFA World Player, para separarse nuevamente en 2016.

Sin embargo, a lo largo de los años el premio ha cobrado un prestigio especial pese a no haber estado directamente vinculado a la FIFA durante la mayoría de su existencia.

En ese sentido, y en medio del furor de la última edición del Balón de Oro entregado al francés Ousmane Dembélé este lunes, cabe recordar cuán cerca han estado los colombianos de hacerse con el emblemático reconocimiento.

En primer lugar, el futbolista colombiano que más próximo ha estado de ganar un Balón de Oro es Radamel Falcao García, quien ocupó el quinto puesto en 2012, cuando se le entregó al argentino Lionel Messi en el que para ese momento era su número cuatro de ocho que ha recibido (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Para hablar del segundo colombiano que más cerca estuvo del reconocimiento hay que remontarse a 1993, cuando Faustino Asprilla, que en ese momento jugaba con el Parma, quedó en sexto lugar del FIFA World Player, pues para ese momento era la distinción homóloga en Sudamérica del Balón de Oro, que en ese momento solo se entregaba a los europeos.

James Rodríguez es tercero en la lista de cafeteros que han tenido la mayor chance de ganar el galardón francés al número uno del mundo, pues en 2014, tras haber sido goleador del Mundial en Brasil y fichar por el Real Madrid, quedó en octavo lugar, año en el que el portugués Cristiano Ronaldo recibía su segunda distinción al mejor jugador del mundo de cinco que posan en sus vitrinas (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

En 2023 la delantera colombiana Linda Caicedo ocupó el noveno lugar en el Balón de Oro Femenino, aquel año la española Aitana Bonmatí recibía su primer icónico premio de tres que logró, siendo el más reciente de ellos este lunes. Caicedo ocupa entonces el cuarto puesto en el ranking de colombianos más cerca de la pelota dorada.

Luis Díaz cierra en quinto lugar el ranking de futbolistas Tricolor que estuvieron más cerca de conseguir el Balón de Oro desde su creación. En 2022, 'Lucho' alcanzó el decimonoveno puesto, un año en el que Messi se reencontraba con el premio, ganando su sexto Balón de Oro tras ceder el trono desde 2015.

Este es, entonces, el ranking de los cinco jugadores colombianos que han estado más cerca de ganar un Balón de Oro: