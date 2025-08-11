NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Fútbol venezolano

Los jugadores con pasado en La Vinotinto que regresan de Europa para reforzar a equipos venezolanos en la liga FUTVE: "El mejor mercado de fichajes"

agosto 11, 2025
Por: Luis Cifuentes
Carabobo, equipo venezolano - Foto de referencia: EFE
El fútbol venezolano tendrá grandes nombres en cada uno de sus equipos tras un mercado de fichajes muy movido.

La gran calidad de los futbolistas venezolanos es evidente gracias al crecimiento que ha tenido el fútbol de ese país en los últimos años.

Gracias al auge del balompié, varios jugadores venezolanos han podido dar el salto al exterior en equipos importantes de Europa y Latinoamérica.

La liga local también ha tenido un crecimiento exponencial con el fortalecimiento en la estructura del torneo y el surgimiento de nuevas promesas para el fútbol venezolano.

El torneo clausura de la liga FUTVE en este 2025 tendrá a grandes nombres en cada uno de los campos donde se disputen los encuentros. El mercado de fichajes de las últimas semanas así lo avizora dado que grandes figuras han vuelto de Europa para enfilarse en equipos venezolanos.

Incluso, dada la cantidad de jugadores de gran experiencia, con pasado en La Vinotinto, que estarán en la Liga FUTVE, muchos aficionados no han dudado en calificar este último mercado de fichajes como el “mejor” de los últimos años.

Este es el caso de Yonathan del Valle, delantero de 35 años que tras una amplia trayectoria en equipos europeos regresará al fútbol venezolanos después de 15 años. Tras su última experiencia en el fútbol turco con el Pendiksport, ahora el atacante recaerá en Carabobo en este temporada.

Otro de los jugadores que vistieron la camiseta de La Vinotinto y regresará a Venezuela es el delantero Darwin Machís, quien dejó el Real Valladolid de España para unirse a la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Asímismo, Carabobo fichó al centrocampista Abraham Bahachille, quien en el último año vistió los colores del Real Club Recreativo de Huelva de España.

Otro jugador que regresa, esta vez del fútbol asiático, es Yohandry Orozco, que fichó en los últimos días por Carabobo proveniente del Selangor FC de Malasia y con pasado en clubes como Wolfsburgo, de Alemania, y New York Cosmos de Estados Unidos.

Se esperan, además, por confirmarse los regresos de Adalberto Peñaranda, que dejaría el club Atlético Bucaramanga de Colombia para unirse a Deportivo Táchira, al tiempo que Yordan Osorio recaería en Deportivo La Guaira.

Los aficionados se han mostrado expectantes por lo que será la liga venezolana en esta temporada dados los nombres que engalanarán los estadios del torneo local.

El mejor mercado de fichajes de los últimos años”; Más puede ser su aporte al futve así ganen un poco menos que irse afuera a jugar en ligar de tercer o cuarto nivel”; “Estos regresos son buenos, sin duda”; “La liga necesita fichajes así”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Temas relacionados:

Fútbol venezolano

Fichaje

Fútbol

La Vinotinto

Selección de Venezuela

