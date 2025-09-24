Luis Díaz, dentro de los jugadores con mejor rendimiento a nivel mundial durante el último año

El Observatorio de Fútbol del CIES, especializado en análisis estadísticos, dio a conocer la lista de los 100 jugadores con mejor rendimiento a nivel de clubes durante el último año, en la cual se destaca la presencia del extremo cafetero Luis Díaz.

El atacante colombiano tuvo una gran actuación con el Liverpool de Inglaterra, escuadra que representó hasta mediados de este 2025 y con la cual se proclamó campeón de la Premier League 2024-2025, desempeño y actuaciones que continuó demostrando en su nuevo club, el Bayern Munich de Alemania.

Luchito vive un gran presente con el conjunto bávaro, con el cual en poco tiempo, con sus jugadas y goles, ha logrado conquistar a la afición del conjunto alemán, con el cual ya suma cuatro tantos, dos asistencias y el título de la Supercopa alemana.

Sus actuaciones con los dos equipos que ha representado durante el último año lo han llevado a ser incluido dentro del listado de los 100 futbolistas con mejor rendimiento durante el último año, lo cual lo hizo merecedor de una puntuación de 91.0 por parte del Observatorio de Fútbol del CIES, números que lo ubican en casilla 40.

El “Guajiro” es el único jugador colombiano que hace parte de las estadísticas compartidas por el CIES, en las cuales también se encuentran jugadores sudamericanos como los brasileños Vinicius Júnior, Raphael Belloli, los argentinos Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez, por resaltar algunos.

El extremo español Yamal lidera el ranking con una puntuación de 100 puntos. Aunque el joven futbolista no ha logrado ningún título, sí ha tenido una destacada actuación dentro del terreno de juego con el Barça, tanto en LaLiga como en la Champions del 2024-2025.

“Lamine Yamal, la promesa del FC Barcelona, ​​ocupa el primer puesto, por delante de Kylian Mbappé y su compañero Pedri González. El mejor central es Virgil van Dijk (4.º), mientras que Achraf Hakimi tiene la puntuación más alta entre los laterales (9.º en la clasificación general). Uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, ocupa el séptimo puesto en este caso, también por detrás de Michael Olise y Mohamed Salah”, expresó el Observatorio de Fútbol del CIES por medio de su página oficial.