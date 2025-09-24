Técnico colombiano con experiencia mundialista sería uno de los principales candidatos para dirigir a La Vinotinto

En la última jornada de las clasificatorias mundialistas, la Vinotinto se despidió de toda posibilidad de clasificar a su primera Copa del Mundo, luego de caer goleada 6 a 3 ante su similar de Colombia, situación determinante que llevó a que se pusiera punto final al proceso de Fernando “Bocha” Batista.

Tras la finalización del vínculo con el entrenador argentino, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) se encuentra en busca de un nuevo director técnico para afrontar los amistosos que restan de este año y las próximas eliminatorias al Mundial de 2030.

Con la finalidad de consolidar un proceso competitivo y sólido que les permita cumplir los objetivos que se tienen por parte de los dirigentes de la selección venezolana, se encuentra analizando su lista de candidatos para asumir la dirección técnica de la Vinotinto.

Luego de la salida de “Bocha” Batista, se han puesto varios nombres sobre la mesa para sustituirlo. Recientemente, uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza fue el del entrenador colombiano, Juan Carlos Osorio.

Todo parece indicar que el risaraldense de 64 años es uno de los principales opcionados para asumir como técnico de la Vinotinto; así lo dio a conocer el periodista deportivo Pipe Sierra.

“Juan Carlos Osorio es firme candidato en la Federación Venezolana. Se encuentra dentro de las opciones para asumir el cargo de seleccionador”, señaló el Sierra.

Osorio ya sabe qué dirigir una selección, pues entrenador del combinado de México, la cual dirigió las eliminatorias camino a la Copa del Mundo de Rusia del año 2018, certamen al que la selección mexicana logró avanzar hasta los octavos de final, donde fue eliminado por Brasil.

El estratega risaraldense, quien cuenta con una amplia trayectoria como entrenador a nivel de clubes, tanto a nivel nacional como internacional, ya habría sido contactado por parte de la FVF, los cuales en su primer acercamiento le habrían mostrado el plan deportivo con mira al certamen mundialista de 2030.

Pero la selección de Venezuela, no es la única interesada en los servicios del técnico colombiano, pues desde hace un par de semanas el Míster, como también se le conoce a Juan Carlos Osorio, viene adelantando diálogos con la selección de China, la cual lo tendría dentro de la lista de finalistas a dirigir el equipo asiático, según Felipe Sierra.