Viernes, 29 de agosto de 2025
Selección Colombia

"Bájele que no se ha ganado ningún derecho": reconocido periodista revela advertencia que James y Ospina le habrían hecho a Jhon Durán en la Selección

agosto 29, 2025
Por: David Esteban Pinzón
James Rodríguez y Jhon Jáder Durán - Foto AFP
James Rodríguez y Jhon Jáder Durán - Foto AFP
El comunicador deportivo habló con su compañero de programa sobre las actitudes del delantero antioqueño.

El reconocido periodista, narrador y locutor deportivo colombiano Eduardo Luis López reveló el jueves en el programa Más Fútbol La FM, perteneciente a esa cadena radial, una advertencia que los futbolistas James Rodríguez y David Ospina le habrían hecho a su colega y compañero Jhon Durán.

El mensaje que le dieron, según indicó, estaría relacionado con las actitudes del delantero antioqueño por las que ha sido fuertemente cuestionado y sobre las que han surgido algunas especulaciones acerca de una división de grupo relacionada con su comportamiento.

o

Cuando Eduardo Luis estaba hablando con Juan Felipe Cadavid, su colega y compañero del programa lanzado a comienzos de mes, sobre los que serían los posibles elegidos por Néstor Lorenzo para la última jornada de Eliminatorias Sudamericanas, el 'Toxi-Relator', como se le conoce popularmente, compartió una información que le habrían divulgado anteriormente.

"Yo me enteré que al señor Durán lo llamaron líderes del grupo James y David, es más, fue a Durán y a otro jugador", contó el célebre narrador antes de continuar con el mensaje que dos de los referentes de la selección Colombia le habrían advertido.

Según dijo el comunicador deportivo de 47 años, Rodríguez y Ospina le dijeron a Durán "venga jovencito, bájele, hermano, porque, qué pena, pero usted aquí no se ha ganado ningún derecho".

Para Eduardo Luis aquel relato era sinónimo de una clara afectación entre la relación de los jugadores, de los que se especuló anteriormente sobre una supuesta riña dentro del vestuario y que le habría costado a Durán la salida de una convocatoria, aunque oficialmente se comunicó que se debía a una lesión.

o

"Ya que los líderes del grupo te digan 'qué hubo', ya estamos hablando de un jugador que es distinto y por supuesto eso lo tiene en cuenta el señor Lorenzo", expresó el locutor paisa.

En el mismo programa Eduardo Luis le preguntó a Cadavid que si, en el hipotético caso de que dependiera de él, llamaría a Jhon Durán a la selección, y la respuesta de Cadavid fue inmediatamente negativa.

Luego de que Cadavid se negara, el también conductor del show televisivo de deportes 'Saque Largo' de Win Sports, le insistió planteándole que si no lo llamaría incluso si el jugador estuviese teniendo un gran rendimiento en su actual equipo el Fenerbahçe de Turquía, pero Cadavid se volvió a negar sin pensarlo.

"No, yo creo mucho en que el grupo esté sano, en que esté tranquilo y bien, y Jhon Jáder Durán, lo quieran negar, es un hombre que no…", indicó Cadavid, antes de contar también algo que algún integrante del equipo nacional le habría dejado saber.

o

"A mí me dicen Jhon Jáder Durán en el grupo genera quiebres, a mí me dicen James Rodríguez en el grupo no lo ven como a un líder. No lo ven como una mala persona, no genera quiebres, no es que los divida y los ponga a pelear, pero no lo ven como ese líder, como veían a un Falcao o un David (Ospina), eso sí, futbolísticamente lo ven como el más importante, lo admiran", explicó Cadavid.

Se espera que La Tricolor logre asegurar su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en los dos últimos juegos de la clasificación regional cuando enfrente primero a Bolivia en Barranquilla este jueves y luego a 'La Vinotinto', Venezuela, en Maturín el martes 9 de septiembre.

