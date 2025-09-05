El técnico de Bolivia confía en una victoria de Colombia ante La Vinotinto en busca del repechaje: "Tiene para ganarle, se juega el prestigio"

El próximo martes 9 de septiembre, la selección venezolana se jugará su última carta de cara al sueño de clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol en 2026.

La Vinotinto recibirá en Maturín a Colombia, un juego que será clave para determinar el clasificado al repechaje en busca de acceder al Mundial de 2026.

Entre Venezuela y Bolivia saldrá la selección que disputará el repechaje que dará dos cupos para la cita orbital del próximo año.

Al término del encuentro ante Colombia, que terminó 3 a 0 a favor de los cafeteros, el entrenador de Bolivia, Óscar Villegas, se refirió al encuentro entre La Vinotinto y Colombia que será definitivo en el cupo al repechaje.

Cabe resaltar que Bolivia está obligada a ganar a ante Brasil en El Alto y esperar a que Venezuela no haga lo mismo ante Colombia en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que Colombia y Brasil serán jueces del cupo a la repesca.

“Pudimos haber empatado antes de que llegue el segundo gol. Me queda la sensación de que estábamos llegando más a la zona de ellos”, dijo Villegas en rueda de prensa posterior.

Posteriormente, el entrenador boliviano se mostró confiado con una victoria de Colombia en su visita a Maturín.

“Colombia tiene para ganarle a Venezuela, es el prestigio que se juega y a veces vale más que muchas otras cosas”, indicó el director técnico.

“Con toda seguridad Colombia va a hacer su trabajo allá y nosotros tenemos que hacer el nuestro. Colombia tiene plantel como para hacerle partido a Venezuela”, resaltó.

A su vez, se refirió al partido de su selección ante Brasil en El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

“Ancelotti querrá mantener el invicto durante varios partidos como Colombia. Son técnicos que entran a romper récords y van a jugar con todo”, señaló.

“Lo único que nos sirve es ganar y esperar que Colombia con la jerarquía que tiene y el plantel mínimamente empate o vaya a ganar allá”, agregó.

Por último, aseguró que es “muy incómodo jugar, estar ganando y estar escuchando la radio para saber que Colombia nos puede hacer el favor”.

Actualmente, Venezuela se ubica en la séptima posición con 18 puntos, mientras que Bolivia es octava con un punto menos.