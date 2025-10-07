Luis Díaz sigue deslumbrando en Alemania: uno de sus compañeros elogió su desempeño y lo calificó como un “un gran activo para el camerino”

Luis Díaz se encuentra atravesando una buena fase en su estancia con el Bayern Múnich, equipo al que llegó en julio de 2025 procedente del Liverpool.

El extremo colombiano recientemente se volvió el centro de la conversación en Alemania tras marcar un doblete y hacer una asistencia en el partido que jugaron los ‘bávaros’ contra el Frankfurt.

Díaz ha disputado 10 partidos oficiales con el Bayern y ya tiene una cuenta de seis goles y cuatro asistencias en el conjunto alemán.

Su esfuerzo y desempeño no pasa desapercibido ni por la presa, los aficionados o sus mismos compañeros de equipo.

Como es el caso del alemán Joshua Kimmich, quien se desbordó en elogios para el cafetero a quien calificó de “divertido”.

El mediocampista le concedió una entrevista al medio Bildy reconoció la importancia que ha sido el futbolista sudamericano en lo que va de la temporada.

Kimmich afirmó que el guajiro “se integró rápido y encajó. Cuando llegas a un nuevo país y no hablas el lenguaje, no es sencillo”.

“Hemos visto muchos jugadores antes de él que no lograron la adaptación. Luis Díaz fue parte del grupo desde el primer momento”, añadió.

Además, puntualizó que su nuevo compañero es “una tremenda ayuda dentro del campo de juego” y que “realmente ha sido un gran activo para el camerino. Es divertido estar en cancha con él”.

Sobre cómo se comunican con Díaz que no sabe alemán y entiendo inglés, pero no lo habla, Kimmich detalló: “Todo el mundo entiende el inglés del fútbol”.

“Hablamos mucho inglés, y el entrenador también da sus discursos en el vestuario en inglés. Por lo demás, intentamos usar los fragmentos de español que sé. Pero no son excelentes”, sentenció.

Pero el mediocampista no fue el único en elogiar al colombiano, ya que director deportivo del Bayern, Max Eberl, también compartió unas positivas palabras sobre él.

Eberl expresó que: “Siempre se ven los goles y las asistencias de los atacantes. Pero me parece notable cómo se pone al servicio del equipo y también defiende. Lo hace con una entrega increíble”.

Y comentó que “Eso es lo que esperábamos de Luis. Lo que está demostrando hoy con nosotros ya lo ha demostrado en la Premier League durante tres años y medio”.

“Por lo tanto, queríamos y esperábamos que cumpliera. El hecho de que lo haya hecho de forma constante desde el principio es notable”, agregó el director deportivo del Bayern.

Con uno de los dos goles que marcó en el partido contra el Frankfurt Luis Díaz, de 28 años, logró meterse en la historia de la Bundesliga.

El cafetero abrió el marcador del partido a los 15 segundos, lanzándose en barrida, aprovechando un pase de la muerte que le hizo su compañero tras un mal rechazo de los rivales.

Esta anotación se convirtió en la más rápida de esta temporada en la Bundesliga, ganándose un lugar en el podio de los goles más rápidos de la liga alemana.

Según Misterchip, el colombiano ocupa el tercer lugar en anotar los goles más rápidos del fútbol alemán por debajo de los exjugadores Giovane Elber, que marcó a los 11 segundos, y Lothar Matthäus que lo hizo a los 13.

