NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Luis Suárez

Luis Suárez se disculpó por escupir a un miembro del Seattle Sounders durante la final de la Leagues Cup: “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia”

septiembre 4, 2025
Por: Diana Pérez
Luis Suárez | Foto: AFP
Luis Suárez | Foto: AFP
Suárez afirmó que se siente mal por lo sucedido y por ello no quería dejar pasar la oportunidad de “reconocerlo y pedir perdón”.

Hace unos días el delantero uruguayo Luis Suárez se convirtió en el centro de la polémico tras escupir a un miembro el cuerpo técnico del equipo rival que enfrentó en la final de la Leagues Cup.

Tras el ganar el torneo, los jugadores el Seattle Sounders empezaron a celebrar que derrotaron al equipo de Messi, el Inter Miami, 3-0.

La celebración no le gustó mucho al artillero charrúa, quien corrió hacia el mexicano Obed Vargas y lo rodeo con el cuello con su brazo izquierdo.

Luego de que se diera una pequeña disputa, las cámaras de la transmisión captaron cuando Suárez gritando y aparentemente lanzando un escupitajo contra un técnico asistente de Seattle, esto después de un cruce de palabras.

o

Ante el altercado, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, eludió responder a la prensa sobre lo sucedido, pero apuntó que la conducta de los jugadores pudo responder a alguna provocación previa.

"A nadie nos gusta que al final de un partido haya este tipo de acciones, pero si hay una reacción es porque tal vez haya habido una provocación", aseguró el argentino.

Por su parte, Brian Schmetzer, entrenador del Seattle Sounders, lamentó lo sucedido y señaló que el altercado restaría créditos a la actuación de sus jugadores en la final. "Desafortunadamente, eso va a quitar algo de atención a una gran actuación de Seattle Sounders", dijo.

Sus acciones generaron una gran polémica y tras varios días de silencio, el artillero de las ‘Garzas’ salió a pedir disculpas por lo sucedido.

Desde sus historias en su cuenta de Instagram, Suárez empezó diciendo: “Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup”.

“Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido”, agregó.

El uruguayo continuó diciendo: “Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber sucedido, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”.

“No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así”, sentenció.

Suárez afirmó que se siente mal por lo sucedido y por ello no quería dejar pasar la oportunidad de “reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice”.

“Sabemos que todavía queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para poder conseguir los éxitos que este club y toda su hinchada se merecen. Un abrazo a todos”, finalizó.

Temas relacionados:

Luis Suárez

Inter de Miami

Futbolistas

Fútbol

MLS

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anuncia fin del TPS para venezolanos a partir del 10 de septiembre

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Deportes

Ver más
Roger Federer | Foto: EFE
Roger Federer

Roger Federer regresa a las canchas a tres años de su retiro como profesional en ciudad en la que vivió importantes momentos de su carrera

El tenista estadounidense Darwin Blanch (EFE)
Tenis

Tenista de 17 años cautiva al público por sus gestos de felicidad tras ganar su primer partido en un torneo ATP

La letona Jelena Ostapenko y la bielorrusa Aryna Sabalenka. (EFE)
Aryna Sabalenka

Sabalenka reveló que tuvo tenso diálogo con tenista envuelta en pelea en el US Open que le da la vuelta al mundo: "Está lidiando con dificultades que hacen de ella una persona inestable"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Ángulo NTN24

Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿en qué se ha enfocado la gestión de la presidente mexicana?

Donald Trump y Vladimir Putin (AFP)
Estados Unidos

Trump y Putin acuerdan celebrar una reunión de alto nivel "en los próximos días" para dialogar sobre Ucrania

Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Desapariciones forzadas

"Nadie está a salvo" en Venezuela: Denuncian la desaparición de un Policía Nacional bajo custodia del régimen

Micrófono sobre un escenario - Foto de referencia: pexels
Cantante

Murió Nobuo Yamada, vocalista de canción emblemática de la famosa serie ‘Los Caballeros del Zodiaco’

Imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra el huracán Erin formándose en el Océano Atlántico el 15 de agosto de 2025 - AFP
Huracán

El huracán Erin se intensifica a tormenta de categoría 4 a medida que se acerca al Caribe

Asientos de un autobús en Ecuador - Foto de referencia: EFE
Ecuador

Al menos nueve personas murieron y varias sufrieron heridas luego de que un autobús cayera por un barranco en Ecuador

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano