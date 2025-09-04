Luis Suárez se disculpó por escupir a un miembro del Seattle Sounders durante la final de la Leagues Cup: “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia”

Hace unos días el delantero uruguayo Luis Suárez se convirtió en el centro de la polémico tras escupir a un miembro el cuerpo técnico del equipo rival que enfrentó en la final de la Leagues Cup.

Tras el ganar el torneo, los jugadores el Seattle Sounders empezaron a celebrar que derrotaron al equipo de Messi, el Inter Miami, 3-0.

La celebración no le gustó mucho al artillero charrúa, quien corrió hacia el mexicano Obed Vargas y lo rodeo con el cuello con su brazo izquierdo.

Luego de que se diera una pequeña disputa, las cámaras de la transmisión captaron cuando Suárez gritando y aparentemente lanzando un escupitajo contra un técnico asistente de Seattle, esto después de un cruce de palabras.

Ante el altercado, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, eludió responder a la prensa sobre lo sucedido, pero apuntó que la conducta de los jugadores pudo responder a alguna provocación previa.

"A nadie nos gusta que al final de un partido haya este tipo de acciones, pero si hay una reacción es porque tal vez haya habido una provocación", aseguró el argentino.

Por su parte, Brian Schmetzer, entrenador del Seattle Sounders, lamentó lo sucedido y señaló que el altercado restaría créditos a la actuación de sus jugadores en la final. "Desafortunadamente, eso va a quitar algo de atención a una gran actuación de Seattle Sounders", dijo.

Sus acciones generaron una gran polémica y tras varios días de silencio, el artillero de las ‘Garzas’ salió a pedir disculpas por lo sucedido.

Desde sus historias en su cuenta de Instagram, Suárez empezó diciendo: “Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup”.

“Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido”, agregó.

El uruguayo continuó diciendo: “Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber sucedido, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”.

“No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así”, sentenció.

Suárez afirmó que se siente mal por lo sucedido y por ello no quería dejar pasar la oportunidad de “reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice”.

“Sabemos que todavía queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para poder conseguir los éxitos que este club y toda su hinchada se merecen. Un abrazo a todos”, finalizó.