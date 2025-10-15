Marruecos se clasificó a la final del Mundial Sub-20 tras derrotar a Francia en una agónica tanda de penales

Marruecos sigue sumando nuevos hitos en el mundo del fútbol y este miércoles eliminaron a la favorita Francia del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

El conjunto marroquí le quitó la oportunidad desde el punto penal a los franceses de disputar la tan anhelada final del torneo.

El marcador del intenso partido se abrió hasta el minuto 32 cuando el jugador francés Lisandru Olmeta metió un gol en propia puerta.

Con esto marruecos iba a arriba en el marcador, sin embargo, esto duró hasta el minuto 59 cuando el futbolista de Francia Lucas Michel empató el partido.

Sin opciones de abrir el marcador, todo se tuvo que definir desde el punto penal, el momento de máxima tensión de todo el encuentro.

La tanda empezó el marroquí YounesEl Bahroui para darle el 1-0, pero el francés Lucas Michel empató la serie.

El turno llegó para Llias Boumassaoudi, que le dio la ventaja a Marruecos, mientras que el francés Gady Beyuku falló su penal.

Yassir Zabiri continuó aumentando la ventaja para los Leones del Atlas y el francés Elyaz Zidane Fernández fue el encargado de anotar el segundo de su selección.

El jugador de Marruecos falló el suyo mientras que el siguiente penal de Francia fue perfectamente cobrado haciendo que la serie quedara 3-3 a favor de ‘Les Bleus’.

El marroquí Saad El Haddad anotó tu tanto, pero Moustapha Kangoura Dabo aprovechó para aumentar la diferencia quedando el marcador 4-4.

El definitivo era para Naïm Byar quien cobró perfecto, pero el francés Djylian N’Guessan no pudo decir lo mismo y erró el penal dándole el triunfo a Marruecos dejando la serie 5-4.

Marruecos conocerá a su rival en la final del domingo con el resultado del partido entre Argentina y Colombia que se juega este miércoles en el Estadio Nacional de Santiago.