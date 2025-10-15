NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Selección de Marruecos

Marruecos se clasificó a la final del Mundial Sub-20 tras derrotar a Francia en una agónica tanda de penales

octubre 15, 2025
Por: Diana Pérez
Selección de Marruecos | Foto: AFP
Selección de Marruecos | Foto: AFP
Marruecos conocerá a su rival en la final del domingo con el resultado del partido entre Argentina y Colombia.

Marruecos sigue sumando nuevos hitos en el mundo del fútbol y este miércoles eliminaron a la favorita Francia del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

El conjunto marroquí le quitó la oportunidad desde el punto penal a los franceses de disputar la tan anhelada final del torneo.

El marcador del intenso partido se abrió hasta el minuto 32 cuando el jugador francés Lisandru Olmeta metió un gol en propia puerta.

Con esto marruecos iba a arriba en el marcador, sin embargo, esto duró hasta el minuto 59 cuando el futbolista de Francia Lucas Michel empató el partido.

o

Sin opciones de abrir el marcador, todo se tuvo que definir desde el punto penal, el momento de máxima tensión de todo el encuentro.

La tanda empezó el marroquí YounesEl Bahroui para darle el 1-0, pero el francés Lucas Michel empató la serie.

El turno llegó para Llias Boumassaoudi, que le dio la ventaja a Marruecos, mientras que el francés Gady Beyuku falló su penal.

Yassir Zabiri continuó aumentando la ventaja para los Leones del Atlas y el francés Elyaz Zidane Fernández fue el encargado de anotar el segundo de su selección.

El jugador de Marruecos falló el suyo mientras que el siguiente penal de Francia fue perfectamente cobrado haciendo que la serie quedara 3-3 a favor de ‘Les Bleus’.

El marroquí Saad El Haddad anotó tu tanto, pero Moustapha Kangoura Dabo aprovechó para aumentar la diferencia quedando el marcador 4-4.

El definitivo era para Naïm Byar quien cobró perfecto, pero el francés Djylian N’Guessan no pudo decir lo mismo y erró el penal dándole el triunfo a Marruecos dejando la serie 5-4.

Marruecos conocerá a su rival en la final del domingo con el resultado del partido entre Argentina y Colombia que se juega este miércoles en el Estadio Nacional de Santiago.

Temas relacionados:

Selección de Marruecos

Selección de Francia

Mundial Sub 20

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Siendo optimistas, pueden tardar años en tener una recuperación psicológica completa”: médico forense israelí sobre víctimas de Hamás

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha asumido la Presidencia un parlamentario de prestigio”: Luis Gonzáles Posada, excanciller peruano sobre José Jerí, nuevo mandatario del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Uruguay se prepara para votar la primera ley de eutanasia en América Latina

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en aeropuertos de EE. UU.: rechazan mensaje político de Kristi Noem sobre el cierre del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba que aterrorizó a Guayaquil, Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump está considerando ataques terrestres contra carteles de Venezuela y confirma autorización a la CIA: "Venezuela está sintiendo la presión"

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Foto X: USMC (U.S. Marines)/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está en plena acción la fase dos, desalojar a Maduro del poder": Antonio de la Cruz tras confirmación de Trump de autorización a operaciones de la CIA en Venezuela

Atentado con drones en Ecuador - Canva y EFE
Colombia

Atacan con drones la casa de un alcalde en Colombia: "Un ataque directo contra la institucionalidad democrática"

Nicolás Maduro - Foto EFE
Régimen de Maduro

Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos

Más de Deportes

Ver más
Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé

La polémica comparación que hizo Kylian Mbappé sobre su vida en Madrid con la que tenía en París: “estoy más tranquilo allí”

20 años del primer gol de Falcao con River Plate - Foto: EFE
Radamel Falcao García

Hoy se cumplen 20 años del debut goleador de Radamel Falcao García con River Plate

Sergio Busquets | Foto: EFE
Futbolistas

El emotivo video con el que el español Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol tras más de 20 años de carrera y 36 títulos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El actor estadounidense Robert Redford - AFP
Muerte

Murió el ícono del cine Robert Redford a sus 89 años

María Corina Machado

Machado ante el Premio Nobel de la Paz: "Es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Pandillas

Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera a la pandilla Barrio 18, con gran presencia en Centroamérica

Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé

La polémica comparación que hizo Kylian Mbappé sobre su vida en Madrid con la que tenía en París: “estoy más tranquilo allí”

Protestas | Foto Canva
Protestas

Redadas de ICE generan temor en Miami y protestas ante la llegada del Mundial FIFA 2026

Emotivas palabras de María Corina Machado, tras ser galardonada con el Nobel de Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

“Con profunda gratitud recibo en nombre del pueblo de Venezuela”: María Corina Machado, tras ser galardonada con el Nobel de Paz

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

Este es el dinero que recibirá María Corina Machado tras ser galardonada con el premio Nobel de Paz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda