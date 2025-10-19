Max Verstappen ganó el Gran Premio de Estados Unidos y descontó puntos valiosos en la lucha por el título
El automovilista neerlandés Max Verstappen ganó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos y se metió de lleno en la pelea por el título que hasta hace semanas parecía que iba a ser disputado por los dos pilotos de la escudería McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.
Verstappen dominó la carrera de punta a punta tras haber conseguido la ‘pole position’ en la clasificación del sábado.
El neerlandés, cuatro veces ganador del campeonato de Formula 1, fue seguido en el podio por Norris y por el monegasco y corredor de Ferrari, Charles Leclerc. El británico Lewis Hamilton fue cuarto y Piastri fue quinto.
La confianza de Max en lograr una remontada nunca vista en la historia de la Fórmula 1 se ha disparado con este triunfal fin de semana en el Circuito de las Américas, donde el sábado ya se impuso también en el esprint.
El tetracampeón mundial sigue en el tercer lugar de la clasificación general pero ha reducido su desventaja a 26 puntos respecto a Norris y a 40 de Piastri.
"La oportunidad está ahí, sólo tenemos que cumplir cada fin de semana (...) Es emocionante", dijo Verstappen sobre la hazaña que quiere completar en los cinco últimos Grandes Premios del año.
El segundo puesto de Norris maquilló un aciago fin de semana de McLaren, que el sábado vio como sus dos pilotos chocaban en el esprint y debían abandonar en la primera vuelta.
Tras la carrera de este fin de semana, Piastri lidera el campeonato de pilotos con 346 puntos. Norris se acercó a su compañero de equipo en la tabla y ahora suma 332 unidades en el segundo lugar. Verstappen, entre tanto, es tercero con 306 unidades.
El próximo fin de semana se cumplirá en el Gran Premio de México la siguiente carrera del campeonato, una de las cinco que restan por disputarse en el que promete ser un final cerrado de la temporada.