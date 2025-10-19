NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Domingo, 19 de octubre de 2025
Fórmula 1

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Estados Unidos y descontó puntos valiosos en la lucha por el título

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
El automovilista neerlandés Max Verstappen. (AFP)
El automovilista neerlandés Max Verstappen. (AFP)
El neerlandés, cuatro veces ganador del campeonato de Formula 1, fue seguido en el podio por Norris y por el monegasco y corredor de Ferrari, Charles Leclerc.

El automovilista neerlandés Max Verstappen ganó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos y se metió de lleno en la pelea por el título que hasta hace semanas parecía que iba a ser disputado por los dos pilotos de la escudería McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

Verstappen dominó la carrera de punta a punta tras haber conseguido la ‘pole position’ en la clasificación del sábado.

El neerlandés, cuatro veces ganador del campeonato de Formula 1, fue seguido en el podio por Norris y por el monegasco y corredor de Ferrari, Charles Leclerc. El británico Lewis Hamilton fue cuarto y Piastri fue quinto.

o

La confianza de Max en lograr una remontada nunca vista en la historia de la Fórmula 1 se ha disparado con este triunfal fin de semana en el Circuito de las Américas, donde el sábado ya se impuso también en el esprint.

El tetracampeón mundial sigue en el tercer lugar de la clasificación general pero ha reducido su desventaja a 26 puntos respecto a Norris y a 40 de Piastri.

"La oportunidad está ahí, sólo tenemos que cumplir cada fin de semana (...) Es emocionante", dijo Verstappen sobre la hazaña que quiere completar en los cinco últimos Grandes Premios del año.

El segundo puesto de Norris maquilló un aciago fin de semana de McLaren, que el sábado vio como sus dos pilotos chocaban en el esprint y debían abandonar en la primera vuelta.

Tras la carrera de este fin de semana, Piastri lidera el campeonato de pilotos con 346 puntos. Norris se acercó a su compañero de equipo en la tabla y ahora suma 332 unidades en el segundo lugar. Verstappen, entre tanto, es tercero con 306 unidades.

El próximo fin de semana se cumplirá en el Gran Premio de México la siguiente carrera del campeonato, una de las cinco que restan por disputarse en el que promete ser un final cerrado de la temporada.

Temas relacionados:

Fórmula 1

Max Verstappen

Oscar Piastri

Campeonato

Automovilismo

Deporte Motor

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué busca OpenAI con la inclusión de material erótico en ChatGPT para usuarios adultos verificados?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Deportes

Ver más
Mundial Sub-20 Colombia- Francia - Fotos AFP
Selección Colombia

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Colombia y Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20: "Una medalla sería lo rescatable"

Rodrigo Holgado, jugador argentino / FOTO: EFE
FIFA

Escándalo mundial: Siete jugadores, entre ellos Rodrigo Holgado que juega en el fútbol colombiano, fueron sancionados un año por la FIFA

Luca Zidane y Zinedine Zidane/ Zidane campeón del Mundial en 1988 - Fotos EFE
Mundial 2026

Esta es la selección que convocó al hijo de Zinedine Zidane por un cupo en el Mundial: no es Francia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El príncipe Andrés y el rey Carlos III - AFP
Príncipe Andrés

Escándalo en la familia real británica: el príncipe Andrés renunció a su título real en medio de polémicos señalamientos

CEV - Foto CEV.com
Presos políticos en Venezuela

Iglesia venezolana pide "medidas de gracia" para los presos políticos ante la canonización de JGH y la madre Rendiles

José Antonio Colina, presidente de VEPPEX - Foto: EFE
Estatus de Protección Temporal

Activistas piden a Donald Trump alternativa para migrantes venezolanos tras eliminación del TPS

Indígenas hieren a policías con flechas en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Bogotá

Fuertes manifestaciones en Bogotá: Policías resultan heridos con flechas en medio de los disturbios

Asamblea General de la ONU /FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Gustavo Petro en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas | Foto AFP News
Gustavo Petro

“Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami”: Gustavo Petro frente al ataque de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe

Gustavo Petro/ Diosdado Cabello - Fotos EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello, número dos del régimen de Venezuela, hizo reconocimiento a Petro por "su valentía" y llovieron críticas sobre el presidente colombiano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda